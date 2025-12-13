俳優の妻夫木聡が主演を務めているTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(毎週日曜21:00～)が明日12月14日に最終回(拡大SP)を迎える。同作のプロデューサーを務める加藤章一氏に、改めて感じた妻夫木らキャストの魅力や最終回の見どころなどを聞いた。

山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』(新潮文庫刊)を原作とするこのドラマは、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。税理士を辞めて山王耕造(佐藤浩市)が社長を務める株式会社ロイヤルヒューマン・競馬事業部の専任秘書になり、耕造の死後は中条耕一(目黒蓮)のレーシングマネージャーとなった主人公・栗須栄治を妻夫木が演じている。

本作で妻夫木が演じている栗須は、耕造、耕一をサポートしつつ、共に「有馬記念で勝つ」という夢を追いかける人物。加藤氏は、栗須役は「妻夫木さんじゃなかったらできなかった」と感じたという。

「どのような展開にして、自分が物語のためにどういう演技をすればいいかをすごく考えられていて。出演者ですが、だいぶスタッフ寄りなお仕事の仕方をしていただいたんです。主役として素晴らしい方だなと思いました。かつ、僕らが予想したよりも素敵な解釈をされて栗須というキャラクターを作り上げていただいて、本当に感謝しています。妻夫木さんじゃなかったらできなかったろうな、と」

お芝居の仕方や現場での佇まいなど…目黒蓮の変化を実感

そんな妻夫木演じる栗須と、耕造亡き後にタッグを組んで有馬記念を目指すのが、目黒が演じる耕一。第4話からの出演となった目黒について、加藤氏は「プレッシャーもあったと思う」と推察しつつ、撮影期間中に“変化”も感じたと明かす。

「今回、浩市さんという大きな役者、山王耕造という大きなキャラクターが抜けた後を背負わなければいけないプレッシャーはあったんじゃないかなと思うんですけど……それを表面に出さず、現場で緊張した素振りも見せずにいつも通りに演じてくれたことに、とても感謝してます。プロデューサーがこんなことを言うのはおこがましいですが、すごく成長されたと思っていて……。たぶん浩市さん、妻夫木さんを見ていたからだと思いますが、お芝居の仕方、現場での佇まい、スタッフやキャストとの接し方など、すごく変わったなと思います」

佐藤浩市のアイデアを反映したシーンも

栗須、耕一の人生を左右する耕造を演じた佐藤からは、重要なアイデアをもらうこともあったと加藤氏。たとえば、「なぜ日本ダービーではなく有馬記念を目指すのか」という問いに対する耕造の答えは、佐藤の提案だったという。また、第1話の重要なシーンも、佐藤のアイデアがもとになっていると明かす。

「第1話で『馬は、自分で勝ったかどうか分かっているか』という問いに対して、耕造が『俺は分かっていると思う』というシーンがありましたが、あれは浩市さんが『俺はこう思うんだけど、話で使えないかな』と仰って、すごくいいなと思って使わせていただきました。あと、なんで耕造は最初から有馬を目指しているのか、競馬に詳しい浩市さんは不思議に思われていて。で、第2話で耕造がなぜ自分が有馬を目指すのかを喋るんですが、その内容も浩市さんからご提案いただいたものなんです。ストーリーの根幹の部分を含めてアイデアをいただきました」