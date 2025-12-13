俳優の稲垣吾郎が、来年2月7日より上演されるPARCO PRODUCE 2026『プレゼント・ラフター』で魅力的だが大人げないスター俳優のギャリーを演じる。ギャリーは老いに恐れを抱き、容姿をとても気にしているという役どころで、稲垣も共感する部分が多いという。

稲垣吾郎 撮影:辰根東醐

本作は、数々のヒット作を生み出した20世紀英国を代表する劇作家ノエル・カワードによる傑作ラブコメディ。1942年の初演以来、繰り返し上演されてきた。稲垣が演じるのは、実力とカリスマ性を兼ね備えたスター俳優のギャリー。人気俳優ならではの孤独感と老いへの恐れを抱え、私生活でも演技をしてしまうという人物で、次々と現れる個性的な訪問者に翻弄されていく。

俳優役を演じる稲垣は、「私生活でもつい演じてしまうとか、仮面をかぶってしまうとか、自分も俳優だからわからなくはないですし、誰でもそういう面はあると思います」と役への共感を語る。

また、容姿を気にする点もギャリーと重なるという。

「鏡を見て自分のことを老けたとか、容姿を気にするようなセリフもあり、当て書きされたんじゃないかと思いました。容姿を気にしないというのは嘘になりますよね。そういう仕事ですし。年を重ねることや老いることがダメということではないですが、その年齢でベストな容姿でいたいとは思います」

そして、表に立つ仕事だからこそ「努力してベストな容姿を追い続けたい」と言い、「自然でいいというのもかっこいいですけど、僕は抗っていきたい」と語る。

そのために、健康的な生活を意識しているそうで、「早寝早起き、適度な運動、食事という基本的なことを大事に。よく寝るというのはすごく大切だと思います」と日々の努力を明かした。

稲垣といえば変わらぬ髪型がトレードマークにもなっているが、髪型へのこだわりを尋ねると「変わらないことがこだわりかもしれません」と答えた。

「髪型は額縁みたいなものなので変えなくていいかなと。自分に似合うと思って続けていたら、それがこだわりのようになっていき、この髪型が落ち着くというのはあると思います」