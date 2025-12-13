大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、エドウィン・ディアス投手（ニューヨーク・メッツFA）と契約合意したと報じられた。これ以上ないブルペン補強に成功したが、さらにブラスダー・グラテロル投手にも復帰のメドが立ちつつあるようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

グラテロルは2023年に68登板で防御率1.20と好成績を残したリリーフ右腕だが、翌年は右肩の故障に苦しめられ、オフシーズンには手術を実行。今季中の復帰を目指していたが、回復が思うように進まず全休となった。

[sp_ad]

同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者は、ブランドン・ゴームズGMが、グラテロルはスプリングトレーニングに完全復帰できるだろうと語ったと報じている」と言及。

続けて、「彼は2024年11月に右肩の関節唇手術を受けた影響で今季を全休した。シーズン後半には肩の状態に一時的な後退もあったが、現在は剛腕リリーバーとして軌道に乗ったようだ。ここ2シーズンは故障の影響でほとんど登板できていないものの、直近でフルシーズンを戦った2023年には68試合に登板し、防御率1.20という圧倒的な成績を残している」と記している。

【関連記事】

【了】