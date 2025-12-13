大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手を獲得したが、まだ補強は続くようだ。中でも注目を集めている噂が、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手のトレードによる獲得だ。米メディア『ヤードバーカー』のケビン・ヘンリー記者が言及した。

スクバルは2027年シーズン終了後にフリーエージェント（FA）となるため、価値が高いうちに放出される可能性がある。

仮にドジャースがサイ・ヤング賞を2度受賞したスクバルを獲得する場合、長期契約を結ぶことになるだろう。

その際に懸念されるのが高額な契約金であり、ドジャースはタイラー・グラスノー投手を放出して費用を賄うかもしれない。グラスノーは2028年シーズンに3000万ドル（約46.5億円）か2160万ドル（約33.5億円）の契約となるオプションがある。

実現すれば大谷翔平選手らと強力なローテーションを組むことになるだけに、ヘンリー氏は「ドジャースがグラスノーの放出を真剣に考えているなら、彼をスクバル獲得の材料にすることは、ワールドシリーズ3連覇を目指す中で、将来の計画に組み込まれない才能ある投手を手放す最善策となり得る」と言及した。

