ブライトンは13日、プレミアリーグ第16節でリヴァプールと対戦する。同試合に臨むブライトンのメンバーが発表され、日本代表MF三笘薫が約2カ月半ぶりのメンバー入りを果たした。

ユニオン・サン・ジロワーズへのレンタル移籍からブライトンに復帰し、今季で4年目を迎える三笘は、開幕から6試合連続でスターティングメンバーに名を連ねるなど、今季も左ウイングのポジションで絶対的な地位を確立していた。9月13日に行われた第4節ボーンマス戦（●1－2）では、今季初ゴールも記録している。

だが、9月27日に行われた第6節チェルシー戦（○3－1）で足首を負傷。以降の公式戦は欠場が続いている。11月中旬には練習に復帰していたことが伝えられていたが、ファビアン・ヒュルツェラー監督は今月5日に行われた会見において「日々の状態を見極める」と、完璧な状態に戻った時に復帰させる方針を示していた。

リヴァプール戦の前日会見においては、「カオルは痛みの問題を克服し、今週は良いトレーニングができた。（メンバー選考の）選択肢に入るだろう」と、約2カ月半ぶりの実戦復帰が現実味を帯びてきたこと示唆。そして今回、三笘は上のチェルシー戦以来、プレミアリーグ10試合ぶりのメンバー入り。ベンチから出場機会を待つ。

試合は日本時間で13日の24：00（14日の0：00）にリヴァプールの本拠地『アンフィールド』でキックオフを迎える。なお、リヴァプールに所属する日本代表MF遠藤航は、足首の問題により今節を欠場する。

【動画】ブライトン、前節はウェストハムとドロー