堀田茜 海外旅行の一番好きなところは？「子どものときから海外への憧れがすごくて…」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。30日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、年末恒例の海外旅行などについて伺いました。FUKAMI：ホリデーシーズンですが、今年のクリスマスや大晦日のご予定は？堀田：クリスマスは基本、友人と家族とかと集まってご飯を食べるぐらいで。でも、年末は絶対に旅行に行くって決めているんです。すみれ：へえ！堀田：そう、なので今年も海外旅行に行きたいなと思っています。FUKAMI：なんで年末に旅行に行くって決めたんですか？堀田：なんか年末年始って堂々と休める感じがしませんか（笑）。仕事しないことの罪悪感がないから。あと、いろんな国のカウントダウンとかを見られるのもすごく楽しいし。「この国ってめちゃくちゃ爆竹鳴らすんだな」とか。FUKAMI：新しい発見があるんですね。堀田：3年前はドイツ、チェコ、オーストリアに行って。一昨年はLA、セドナ、ラスベガスも行って。去年はオーストラリアに行って。今年はアメリカにもう1回行こうかなと思っていまね。旅行、本当に大好きです！FUKAMI：旅行の一番好きなところは何なんですか？堀田：やはり子どものときから海外への憧れがすごくあって。海外に行くと、他者への興味がないというか、そういうところもなんか安心するし、誰の目も気にしなくていいっていう。それがすごく心地いいし、なんか違う自分になれるような感じがします。FUKAMI：お互い干渉しないんですよね。自分は自分、あなたはあなたっていう。番組では他にも、お気に入りの国やハッピーでいる秘訣などについて語る場面もありました。