M!LK、TWICE、アグネス・チャン、南沙織…ズバリあなたの“推し”を教えて！リスナーから届いたメッセージを紹介

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ 「アイドルの話をしよう！案件 ～推して推して推しすぎて～」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆“塩レモン"コンビに注目！

最近、気になっているアイドルグループがいます。それはM!LK（ミルク）です！ ある生放送のテレビ番組に出演していて、メンバーの皆さんが楽しそうにゲームをしたり、スタジオで歌っていたりする姿を見て、「なんかいいな、このグループ……推せる！」と感じてしまいました。そこからM!LKのミュージックビデオや企画動画を観あさって、すっかりハマりつつあります。特に気になっているのは、塩﨑（太智）さんと吉田（仁人）さんの“塩レモン"コンビです！ これからもっとM!LKのことを知っていきたいと思います！（神奈川県 26歳 女性）

◆今年で韓国デビュー10周年

僕はTWICE（トゥワイス）を約8年ずっと推しまくっています！ 毎年ライブに行くほど大好きで、ラジオでTWICEの曲が流れるとうれしくなります！ 2026年2月には、日本人メンバー・MINA（ミナ）、SANA（サナ）、MOMO（モモ）のユニット・MISAMO（ミサモ）が、日本で最初のアルバムをリリースすることが発表されました！ 今年で韓国デビュー10周年ですが、変わらず精力的に活動してくれるのはとてもうれしいです。

現在、メンバーのCHAEYOUNG（チェヨン）ちゃんが体調不良で活動休止中ですが、ファンとしては健康に過ごしてもらえればそれだけでもうれしいので、お互い体調管理に気をつけていきましょう！（青森県 26歳 男性）

◆推しは“元気の源”！

私が小学校5年生のとき、突如現れた「香港からきた妖精」アグネス・チャンが私の推し第1号です。当時はクラスのなかで、アグネス派、あべ静江派、麻丘めぐみ派に分かれていました。また、中学時代にキャンディーズのファンになったときは、ピンク・レディー派と戦っていました。

高校のときは榊原郁恵ちゃん、堀ちえみちゃんが好きでしたが、キョンキョン（小泉今日子さん）派やのりピー（酒井法子さん）派が優勢でマイナー派でした。

還暦を過ぎた今は、ももクロ（ももいろクローバーZ）派です。どんなにつらくても落ち込んでも、ももクロのライブに行くと一発で立ち直ります。推しは元気の源です！ 妻より推します！ 推しがいると楽しいよー!!（東京都 64歳 男性）

◆テレビ復帰を期待

私が若い頃のアイドルといえば“昭和・新三人娘"の南沙織さんです。デビュー曲の「17才」は、その後、森高千里さんにカバーされました。結婚されたときはショックでしたが、お幸せだったので納得です。芸能界に復帰されないかな〜（神奈川県 71歳 男性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co