ジェフユナイテッド千葉に17年ぶりのJ1昇格をもたらしたカルリーニョス・ジュニオの決勝点。そのゴールの起点となったのが石川大地だ。スコアレスで迎えた69分、スローインの流れから石川が右サイドの髙橋壱晟に大きく展開する。

「結構圧縮してくるチームだったので、余裕があったらサイドチェンジしようという話はしていました。そこから前進できれば、相手はハメているつもりでも、自分たちはチャンスになると思っていました（石川）」。堅守・徳島ヴォルティスの狙いを逆手に取る形となり、ボールは右サイドを駆け上がった髙橋壱晟のもとへ。「壱晟がうまくクロスを上げてくれましたし、中のカル（カルリーニョス・ジュニオ）もヘディングは強い。良いところに上げてくれれば、しっかりと決めてくれるだろうなと思っていました。自分があそこまで届けて、壱晟のクロスも非常に良かったので、本当に良かった」と殊勲のゴールに至るまでの流れを振り返った。

石川は水戸啓明高等学校、桐蔭横浜大学を経て、2018年にFC岐阜（当時J2）でプロ入り。アスルクラロ沼津への期限付き移籍を経て、岐阜（当時J3）に復帰するも2020年に契約満了を告げられた。その後、ガイナーレ鳥取、ロアッソ熊本で飛躍を遂げ、今年から千葉の一員となった。最前線でプレーしながら、徳島戦の決勝ゴールに象徴されるようにプレーメーカー的な役割も担い、前線からの守備でも奮闘した。今季はリーグ戦29試合に出場し、10得点2アシストを記録。唯一無二の“9.5番”として存在感を示した石川は、来季自身初となるJ1に向けて、こう意気込みを語った。

「岐阜で契約満了になって鳥取に拾って貰い、そこから徐々にステップアップすることができました。自分自身も、支えてくれる人たちにもいろいろな思いがありました。大きなケガもしました（2023年に右ひざ前十字靭帯損傷・右ひざ外側半月板損傷）けど、その中でもひたむきに頑張り続ければチャンスは転がってくる。目の前のチャンスを掴み取ることに精一杯な自分もいましたけど、それも頑張ってきた結果の一つかなと思います。自分の目標はJ1で活躍すること。次のステージに向かって頑張っていきたいと思います」

J3で契約満了を経験した苦労人は、来季日本最高峰リーグに挑む。石川大地は今、新たなスタートラインに立った。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

【ゴール動画】カルリーニョス・ジュニオが値千金の先制弾！