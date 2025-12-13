「揃えすぎない」が個性に…MAZZELリーダーTAKUTOが明かす、8人全員の“違う良さ”を引き出す振り付けの流儀

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

11月21日（金）、28日（金）放送ゲストは、SKY-HI（スカイハイ）さんが代表取締役CEOをつとめる「BMSG（ビーエムエスジー）」の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のリーダー・TAKUTOさんです。この記事では28日（金）の模様をお届けします。新曲「Only You」やダンスの振り付けなどについて語っていただきました。

MAZZELは、KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKI のメンバーからなるBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ。オーディションドキュメンタリー番組「MISSIONx2（ミッション・ミッション）」から誕生し、2023年5月にメジャーデビュー。高いパフォーマンス力と独自の世界観で注目を集めています。

11月26日に4thシングル「Only You」をリリース、12月24日（水）にはライブBlu-ray＆DVD「MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”」をリリース予定。

こっちのけんと：MAZZELは11月26日に4thシングル「Only You」をリリースされました。

TAKUTO：ありがとうございます。

こっちのけんと：これはどんな曲ですか？

TAKUTO：うちのメンバーのNAOYAがダブル主演をつとめるドラマ「セラピーゲーム」（日本テレビ系）のエンディングテーマになっています。そのNAOYAが演じる主人公・湊の心情を表現した歌詞であったり、MAZZELのなかでもあまりない、その切なさだったり、儚さだったりというのが存分に表現されたバラードとなっております。

こっちのけんと：いいですね。熱い男たちが歌うこの切ないバラードが大好きなタイプなので。これは、これに限らずなんですけど、振り付けとかも結構されるんですか？

TAKUTO：そうですね。MAZZELの楽曲で言うと何曲かあります。

こっちのけんと：すごい！ 他のメンバーもされますか？

TAKUTO：他のメンバーと一緒にしたりするときとかもあります。

こっちのけんと：振り付けってどうやって作っていくもんなんですか？ 無限に曲を流して鏡の前で踊る……みたいな感じですか？

TAKUTO：そうですね。曲によって一瞬で振りが降りてくる曲もあれば、全然降りてこないこともあるんですけど。

こっちのけんと：曲作りにめっちゃ似てるかもしれない！ ダンスグループだけじゃなくて、ボーカルがいるというのが、振り付けをする上で結構難しいんだろうなと勝手に思っていて。ボーカルも踊りながら位置を替えるというか、移動するのも。どうやっているんですか？

TAKUTO：歌のほうが得意な子もいたりするので、じゃあその子のパートのときに、その子をセンターに置いてダンスを見せるときももちろんあるし、そうじゃなく、あえてその子を端に置いて、ダンスめっちゃ見せられる子をセンターに置いたり、曲やパートによって考えたりすることはあります。8人いたら結構いろんなバリエーションもあるので、楽しみながらやってます。

こっちのけんと：すごいなあ。振り入れって、どのぐらい時間かけるもんなんですか？

TAKUTO：それでいうと、全然時間をかけていないかもしれないです。今回の新曲「Only You」で言うと、1週間前とかに2日間で振り付け全部入れてもらって、そこから（MV撮影をしました）。

こっちのけんと：マジですか！ 2日間でとはおっしゃいましたけど、48時間みっちりやっているわけじゃないですよね。

TAKUTO：1日5時間とかですね。

こっちのけんと：すごいなあ～！ あとそうだ、聞きたかったことがあります。リーダーとして、心がけていることはありますか？

TAKUTO：8人全員が違う良さを持っているので、そこをすごく引き出していきたいというか、伸ばしていきたいというのはあるので。例えば、ダンスで言うと、揃えすぎない、とか。

こっちのけんと：わあ、嬉しい！ この話題めっちゃ好き。ダンス＆ボーカルの人のダンスって、本当いい意味でそこまで揃ってないのが、個性出ていてめっちゃ好きなんです！ ということをやってくれているんですね。ありがとうございます！

TAKUTO：ダンスの大会に出ているとかではないので、やはり一人ひとり（の個性）を。

こっちのけんと：ファン目線なんですけど、「この曲はこの子のダンスがいいな」とか、「この曲だったら、この子がいいな」みたいなのができていくところがいいですよね。長所を伸ばす、みたいなところの良さだと思っていて。すごいな～。2週ラジオをご一緒して思いましたが、やっぱりTAKUTOさんは“人生2周目”だと思います（笑）。

