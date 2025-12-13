韓国にドハマり中！ Saucy Dog石原慎也「痛いし辛いし、やめたい＆痩せたい（笑）」韓ドラ沼からの“爆買い”で起きた切実な悩み!?

3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃～）。12月9日（火）放送では、近況について語りました。

先週の放送で、2016年～2017年にかけて韓国で放送された大ヒットファンタジー・ラブロマンスのテレビドラマ「トッケビ～君がくれた愛しい日々～」にハマっていることを明かした石原。韓国ドラマを観ながらAI（人工知能）に質問して、韓国語の勉強をしていると話していました。

＊

石原：相変わらず、僕は、韓ドラ（韓国ドラマ）にハマってるわけなんですけど。というより、韓国にハマってるわけですけども。韓ドラとか観てると、どうしても韓国料理を食べたくなってしまって、チヂミとかトッポギとか、辛ラーメンとか爆購入してしまうわけですよ（笑）。でも、プルコギとか食べきれなくて、もう最近、痛いし辛いし、やめたい（笑）＆痩せたい（笑）です。

番組では他にも、リスナーからお悩み相談に答える場面もありました。

