江原啓之「人生に無駄はない。せっかくいただいた命、人生をもっと充実させて」「人と比べて生きていくなんて、もったいない！」

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。12月7日（日）の放送では、20代半ば絵を描き始め、年下の美大生と比べてしまうという30代前半のリスナーの悩みに、江原がアドバイスを送りました。私は25歳ごろから絵を描き始め、美大を再受験し、現在は卒業して働きながら絵を描いています。受験の頃に出会った友人は、もちろん年下ばかりで、現在彼女たちは美大に通っており、洗練した大人びた作品を制作しており、自分よりも年下なのに絵が負けていると感じています。高校卒業後、ストレートに美大に行って美術の道へ進む方と、私のように遅れて絵を始める人の違いは何なのでしょうか。苦しいです。アドバイスいただけますと幸いです。私、美術もやっていたんですよ。美術の学校も行っていたので分かるんですけど、相談者さんが何を望んでいるのかが、ちょっと分からない。絵が好きで再受験して行っているんでしょうけど、ただ単に、才能に嫉妬しているのか。ただ、それだけじゃない？ だから、（人と比べて自分は）負けているとか、比べるようになったらそれはアーティストじゃない。アートは比べるものではないと思う。ただ、音楽とかの場合は、歴然と上手い下手がある。美術だって、技術的に上手い下手はありますが、あとは感性。例えば、パブロ・ピカソは有名ですよね。皆さん多くの人が知っているピカソの絵って、多分、抽象画だと思います。顔がデフォルメされていたり。だから、美術の分からない人は「こんな絵を描いて、それで有名なんだね」なんて、ちょっと皮肉ったりするんだけど、ピカソの昔のデッサンとかをご覧になってみれば良いの。素晴らしいですよ。だから、デッサン力がものすごくあって、抽象画にいくまでには、青の時代とか赤の時代とかもありますが、それはそれで素晴らしい絵ですよ。あと彫刻。私も彫刻をやっていましたが、彫刻だってデッサン力がないとダメなんですよ。デッサン力があって、非常にリアルな物を造って、リアルな物ができてから抽象に行くんです。最初から抽象なんてやらないんですよね。だから、抽象になったとしても、面とか立体とか、そういったものをちゃんと理解してやっている作品というのは、はっきり分かるものですから。世の中の人がもっと美術とかを理解すると、その辺が変わると思う。だから、そういった意味では、（美術を学んだ）相談者さんは、もっと分かるはず。それで、遅れて始めるからこそ情熱が強いのに。私もそうですよ。歌は18歳からやっていますが、本格的に始めたのは30歳ですよ。それで、今、オペラ界にいるんですよ（笑）。だから、人生に無駄はないなって、本当に思うんですよ。せっかくいただいた命です。人生をもっと充実させて、そんな比べたりして生きていくなんて、もったいないですよ！＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子