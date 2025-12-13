堀田茜「楽しみ続ける秘訣」は好奇心と飽き性!? 多彩な活躍の裏側を明かす

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。30日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、ご自身の信念・貫いているものなどについて語っていただきました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：堀田さんと話していると、とても芯の強い方だと感じます。ご自身の信念や、これだけは貫いているものなどがあればぜひ教えてください！堀田：急にパーソナルな質問で(笑)、すごく難しいですけど、それでいうと、好奇心を大事にしてるかなと思います。女優やモデル、タレント、パーソナリティなど、いろんなお仕事をやらせていただいているのも、それが理由かもしれません。FUKAMI：なるほど。確かに、女優さんをやっていると、急に女子アナになったり、急に看護師さんになれたりするわけじゃないですか。堀田：本当にそうです。あと、私はおそらく飽き性で、自分に飽きちゃうんですよね。例えば、同じ雑誌で、同じようなページの撮影があったとして、同じようなポージングをずっと撮っていると、自分で自分にすごく飽きちゃうので、「なんかもっといいポージングないかな？」「いい見せ方ないかな？」って常に好奇心をもって臨みたいなと思ってますね。女優やモデルのほか、バラエティやラジオなどいろんなことをやらせていただいて、いろんな現場で、いろんな方にも好奇心を持つことで、自分に飽きずにずっと楽しんでいられるんだろうなと思います。番組では他にも、セルフメイクのこだわりや年末恒例の海外旅行などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/