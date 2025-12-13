Mrs. GREEN APPLE、Billboard年間チャート7冠達成！ 史上初の快挙に大森元貴も「すごい」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。12月8日（月）の放送では、Billboard JAPAN年間チャートでの7冠達成や、「TikTok Awards Japan 2025」受賞、さらに若井の冠番組「M:ZINE（エンジン）」などについて語り合いました。大森：Billboard JAPAN2025年の年間チャートが発表されました！ Mrs. GREEN APPLEは今年7冠を受賞させていただきました！若井：7冠!?藤澤：ありがとうございます！大森：総合ソング・チャート「Hot 100」で『ライラック』、アーティスト・チャート「Artist 100」でMrs. GREEN APPLE、ストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」でも『ライラック』、総合アニメソング・チャート「Hot Animation」でも『ライラック』。さらに作詞家チャート、作曲家チャートで大森元貴。こちら、なんと史上初らしくて。Billboard JAPANでは作詞家、作曲家チャートで3年連続1位という……！若井：すごすぎない!?藤澤：すごい！大森：ダウンロードアルバムチャート「Download Albums」では『10』が選ばれたと。すごいですね！

大森：そして、「TikTok Awards Japan 2025」にて「Artist of the Year」もいただきました！若井：ありがとうございます！

大森：すごいですよ！（2025年カラオケ上半期ランキングでは）DAMでもJOYSOUNDでも（数多の1位をいただいて）！ で、若井さんの「M:ZINE（エンジン）」（※若井がレギュラーで進行役をつとめているテレビ朝日の音楽バラエティ番組）も！若井："で"、じゃないのよ（笑）。繋がってないのよ！大森：どうですか！ 「M:ZINE」も結構経ちますけど。若井：もう1年と8ヵ月とかですかね。すごい番組になりましたよ！ 12月のゲストはSUPER★DRAGONです。楽しみにしていてください！

＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/