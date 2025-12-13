ジェフユナイテッド千葉が明治安田J1昇格プレーオフ2025を制し、2009年以来17年ぶりにJ1へ返り咲いた。13日に行われたJ1昇格プレーオフ決勝で徳島ヴォルティスと対戦し、カルリーニョス・ジュニオの1得点を守り抜いて1－0で勝利した。

スコアレスで迎えた69分、千葉はスローインの流れから石川大地が右サイドへ大きく展開。右サイドを駆け上がった髙橋壱晟のクロスを、カルリーニョス・ジュニオが頭で合わせ、これが決勝ゴールとなった。髙橋は「サイドに出すとか、もう少し運ぶとか、いろいろな選択肢がありました。その中で一番良いところにカル（カルリーニョス・ジュニオ）が走り込んでくれて、うまく合わせることができました」と振り返り、「一番良いところを見つけられたと思います」と胸を張った。

髙橋は青森山田高校卒業後の2017年に千葉でプロキャリアをスタート。レノファ山口FC、モンテディオ山形への期限付き移籍を経て、2020年に千葉へ復帰した。2023年からは、現在コーチを務める坂本將貴氏らが背負ってきた伝統の背番号「2」を継承。今や千葉を象徴する存在となっている。J1昇格を告げるタイムアップの瞬間については、「いや、やっとだなって感じでした。嬉しいというより、やり切ったという思いでした。すぐに涙が出てきました」と明かした。

これまでプレーメーカーとして注目を浴びていた髙橋だが、小林慶行監督のもとで右サイドバックにコンバートされた。小林体制の3年間は、攻守の核として右サイドでハードワークを続けてきた。「なかなか試合に出られない時期も長かったですし、その中でも一生懸命やってきました。ポジションも変わって、一つ形を残すことができたので、腐らずにやることは改めて大事だなと思いました」と振り返った。

【ゴール動画】カルリーニョス・ジュニオが値千金の先制弾！