2025明治安田J1リーグ昇格プレーオフ決勝が13日に行われ、ジェフユナイテッド千葉は徳島ヴォルティスを相手に1ー0で勝利。悲願でもあった17年ぶりのJ1昇格を果たした。

準決勝ではRB大宮アルディージャとの激闘を制して決勝に進出した千葉。その大宮戦でデビューを果たし、一躍ヒーローとなった17歳MF姫野誠は徳島戦でも最初の交代カードとしてピッチに立った。小林慶行監督は姫野の起用について「まだまだ時間も全然ありましたし、押し込まれている時間があったので、この力で自分たちがボールを持つ時間が増えるかなと」と狙いを語り、「一番はあの時間になってくると、もう1回パワーを出すことは大変。前回の試合もあって、どこかで期待している方もいたと思うので、もう一回ボルテージを上げるという意味もありました」と、大宮戦での盛り上がりを再びと狙ったという。

一方で、起用された姫野本人は、「もちろんチームが勝つことが一番大事なので、難しい状況で入ったんですけど、とにかく点取って自分を楽にさせたいなという思いで入りました」とコメント。「失点しないことがめちゃくちゃ大事なので、まずは良い守備から入ろうって思ってピッチに立ちました」と、しっかりと役回りを理解してプレーしたという。

ただ、自分のパフォーマンスには満足せず。「今日のプレーの出来はあまり良くないですけど、チームが勝ったので、そういった意味ではめちゃくちゃ良かったです」と、J1昇格という結果を手にできたことは良かったとした。

大事な昇格プレーオフでプロの舞台を経験した姫野。17年前のJ1時代のジェフのことは当然知るはずもない。「もう一度J1で優勝争いするような強い試合を見せたいと思います」とコメント。「このクラブの大きさというか、サポーターの大きさというか、全て含めてJ1のレベルだと思ってるので、そういう意味ではふさわしいクラブかなと思ってます」と、J1での戦いにも意気込み。自身が生きてきた時間と同じ17年ぶりということについては「ちゃんと考えてみるとすごいなっていう思いもあるんですけど、昔のジェフとはまた違ったJ2のことを経験したからこそ表せられるJ1での試合があると思うので、来年からもっと強いジェフにしたいと思います」と、久々のJ1の舞台でチームを牽引していきたいと誓った。

【動画】千葉、5879日目の悲願のJ1昇格決定の瞬間