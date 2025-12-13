「明確に優れているのか」ドジャース、ディアスの獲得に疑問が！？　米メ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、エドウィン・ディアス投手（ニューヨーク・メッツFA）と契約に合意したと報じられた。球界屈指のクローザーの獲得に成功したが、獲得コストを疑問視する意見もあるようだ。米メディア『BOSOXインジェクション』が報じた。

ディアスは今季終了時点で、通算253セーブをマークしているクローザー右腕。今オフに残り2年の契約を破棄してFAになり、ドジャースと3年6900万ドルで契約合意したという。

ボストン・レッドソックス専門の同メディアは、自軍のクローザーであるアロルディス・チャップマン投手とディアスを比較。「ディアスは間違いなく優秀なリリーフだ。そして年齢面でのアドバンテージ――開幕時点で32歳のディアスに対し、チャップマンは38歳――を考えれば、球界屈指の資金力を誇る球団から高額な複数年契約を手にした理由も理解できる」との見解を示した。

その一方で、「ディアスがチャップマンより明確に優れているのかと言われれば、少なくとも数字はその結論を支持していない。彼はこれまでエリート級と凡庸なパフォーマンスを行き来してきた投手として知られる。2016年にMLBデビューして以来、防御率は偶数年で3.00を下回り、奇数年は3.00を超えている（2023年を怪我で全休した後、この傾向は逆転した）。半分の年で不安定な成績を残してきた投手に対して、これだけの金額を支払うのは非常に大きな投資だ」と指摘している。

