ドラフト1位で入団した選手は、球団から比較的長い目で見られることが多い。しかし、実力主義の世界だからこそ、結果が求められるのも事実だ。入団時の期待値と現状を考えると、正念場と言えるドラフト1位指名選手もいる。今回は、崖っぷちに立たされているドラ1戦士を取り上げる。

根尾昂

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／85kg

・生年月日：2000年4月19日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2018年ドラフト1位

ドラフト1位で入団し、来季でプロ8年目を迎える根尾昂。残された猶予は決して長くないと言えるだろう。

大阪桐蔭高では春夏連覇を達成するなど、高校球界屈指のスーパースターとして大活躍。ドラフト1位指名が確実と言われた中、4球団が1位で重複し、中日ドラゴンズへの入団が決まった。

誰もが主力定着を信じて疑わなかったが、打者として苦しい期間を過ごした根尾。2021年こそプロ初ホームランを放つなど、活躍の兆しを見せたものの、レギュラー定着は果たせなかった。

その後は投手に本格転向し、2022年は一軍で25試合に登板。しかし、ファームでは一定の成績を残す中、一軍での登板数は増えない状況が続いた。

今季のファーム成績は42試合に登板し、防御率2.68。役割を限定せずどういった形でもチームに貢献しなければ、さらに立場が苦しくなるだろう。

