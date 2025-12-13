ジェフユナイテッド千葉が明治安田J1昇格プレーオフ2025を制し、2009年以来17年ぶりにJ1へ返り咲いた。13日に行われたJ1昇格プレーオフ決勝で徳島ヴォルティスと対戦し、カルリーニョス・ジュニオの1得点を守り抜いて1－0で勝利した。

J1昇格に際し、“ジェフ市原”こと大内リオンさん（AmBitious）が所属事務所を通じてコメントを発表した。

大内リオンさん コメント

ジェフユナイテッド市原・千葉さま J1昇格おめでとうございます！！

TBS「ラヴィット！」で「ジェフ市原」とりんたろー。さんに名付けてもらったのをキッカケに、サッカーの試合を観戦するようになりました。

フクダ電子アリーナでは、トークやキックインセレモニーにも参加させてもらって、選手の皆さんの熱量はもちろん、サポーターの皆さんの熱い想いを肌で感じました。

プレーオフ決勝戦もこの目でJ1昇格の瞬間を見届けることができて、本当に嬉しいです。

J1での戦いも心から楽しみにしています。

WIN BY ALL！

大内さんはTBS系列で放送中の「ラヴィット！」に出演した際、クイズコーナーでりんたろー。（EXIT）から「ジェフ市原」というあだ名を付けられた。これがきっかけとなり、以降は千葉を応援。明治安田J2リーグ第25節 徳島ヴォルティス戦ではキックインセレモニーも務めていた。

