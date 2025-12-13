ジェフユナイテッド千葉が明治安田J1昇格プレーオフ2025を制し、2009年以来17年ぶりにJ1へ返り咲いた。13日に行われたJ1昇格プレーオフ決勝で徳島ヴォルティスと対戦し、カルリーニョス・ジュニオの1得点を守り抜いて1－0で勝利した。

千葉が最後にJ1リーグを戦った2009年は鹿島アントラーズが史上初の3連覇を達成。サンフレッチェ広島とモンテディオ山形がJ2から昇格し、山形はクラブ史上初めてJ1リーグを戦った。

千葉は前年度“奇跡の残留”へ導いたアレックス・ミラー監督が引き継ぎ指揮を執るも途中解任。当時コーチだった江尻篤彦氏を指揮官に据えたが、前身の古河電気工業サッカー部時代も含めて創設44年目初の2部降格となった。

2009年のJ1リーグ順位表、得点ランキングは以下の通り。

順位表

1位：鹿島アントラーズ（勝ち点66）

2位：川崎フロンターレ（勝ち点64）

3位：ガンバ大阪（勝ち点60）

4位：サンフレッチェ広島（勝ち点56）

5位：FC東京（勝ち点53）

6位：浦和レッズ（勝ち点52）

7位：清水エスパルス（勝ち点51）

8位：アルビレックス新潟（勝ち点50）

9位：名古屋グランパス（勝ち点50）

10位：横浜Ｆ・マリノス（勝ち点46）

11位：ジュビロ磐田（勝ち点41）

12位：京都サンガF.C.（勝ち点41）

13位：大宮アルディージャ（勝ち点39）

14位：ヴィッセル神戸（勝ち点39）

15位：モンテディオ山形（勝ち点39）

16位：柏レイソル（勝ち点34）

17位：大分トリニータ（勝ち点30）

18位：ジェフユナイテッド千葉（勝ち点27）

得点ランキング

1位：前田遼一（ジュビロ磐田）20得点

2位：エジミウソン（浦和レッズ）17得点

2位：ジュニーニョ（川崎フロンターレ）17得点

3位：石川直宏（FC東京）15得点

3位：佐藤寿人（サンフレッチェ広島）15得点

【ゴール動画】カルリーニョス・ジュニオが値千金の先制弾！