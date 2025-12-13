ジェフユナイテッド千葉が明治安田J1昇格プレーオフ2025を制し、2009年以来17年ぶりにJ1へ返り咲いた。13日に行われたJ1昇格プレーオフ決勝で徳島ヴォルティスと対戦し、カルリーニョス・ジュニオの1得点を守り抜いて1－0で勝利した。

スコアレスで迎えた69分、千葉はスローインの流れから石川大地が右サイドに大きく展開。右サイドを駆け上がった髙橋壱晟のクロスをカルリーニョス・ジュニオが頭で合わせ、これが決勝ゴールとなった。殊勲のゴールを決めたカルリーニョスは「それぞれの役割をしっかりと全うしたゴールだったと思います。壱晟のクロスは完璧でしたし、自分のポジショニングも的確だった。ボールが自分の頭に当たった瞬間、『ゴールが決まった！』と確信しました」と振り返った。

カルリーニョスは2020年から2024年まで清水エスパルスでプレー。今年2月に清水との契約は継続しない形となり、同月下旬に千葉への加入が発表となった。昨季は清水でJ1昇格・J2優勝を果たしており、個人としては2年連続でJ1昇格を成し遂げた。「昨年とはまた違ったシチュエーションでした。今回はまた違った味のする昇格です」とカルリーニョス。「表現としては、夏休みの宿題をやり終えた気分（笑）。素晴らしいチームで夢を叶えられた。努力は報われるという感覚を共有できて良かった」と安堵の表情だった。

【ゴール動画】カルリーニョス・ジュニオが値千金の先制弾！