A.ランゲ＆ゾーネ「ランゲ1」から250本限定の新作｜ランゲ1･デイマティック ハニーゴールド

A.ランゲ＆ゾーネより、「新作モデルランゲ1･デイマティック ハニーゴールド」が発表された。本モデルは、マニュファクチュールであるランゲが独自に開発したこのゴールド合金を起用しているモデルとなっており、250本限定販売のリミテッドエディションとなる。

ベースとなるのは、2010年に発表された「ランゲ 1･デイマティック」。本体サイズは直径39.5mm、厚さ10.4mmで、スリムかつコンパクトな仕上がりで、シャツの袖口にもスッキリと収納することができる。なお、ラグとベゼルのデザインはさりげなくリニューアルされている。

また、なんといってもこのモデルの一番の特徴は、ハニーゴールド製ケースとシルバー925 製ブラウンダイヤルの組み合わせだ。このエレガントな組み合わせがモデルを個性的なものへと仕上げてくれている。

ランゲ1･デイマティック ハニーゴールド

Ref.320.050 / LSLS3206AA、18Kハニーゴールド(HONEYGOLD®)、ケースバック: サファイアクリスタル、ケース直径: 39.5mm、厚さ: 10mm、自動巻き、パワーリザーブ50時間、機能：アウトサイズデイト, 曜日表示、250本限定