大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、トミー・エドマン外野手がシーズン中から苦しめられていた右足首の手術を受けた。その同選手に続き、フレディ・フリーマン内野手も手術を受ける可能性が浮上しているという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、フリーマンは何らかの手術を受ける見込みがあり、その影響で2026年WBCカナダ代表への参加が困難になる可能性があるという」としつつ、同記者がXに投稿した「WBCカナダ代表のアーニー・ウィット監督は、フリーマンが参加を希望しているが、出場可能かどうかは未定だと述べた。同監督はフリーマンが『いくつかの処置を受けている』とし、体調次第で後日詳細が判明すると説明した」という内容を紹介。

続けて、「その内のひとつは、2024年のワールドシリーズ（WS）後に手術を受けた右足首に関連している可能性がある。彼は同年のWSで重度の右足首捻挫に加えて、肋軟骨が折れる怪我を抱えながらプレーしたことでも知られている。今季は開幕直後に右足首の捻挫により10日間の故障者リスト（IL）入りとなったが、これは自宅のシャワーで滑ってしまい、足首を再び悪化させたことが原因だった」と記している。

今から手術となると来季への影響はほぼ避けられないとみられるが、今後の展開にも注目が集まりそうだ。

