日本代表DF冨安健洋が、来週にアヤックスのメディカルチェックを受ける模様だ。12日、オランダメディア『Voetbal International』が報じた。

現在27歳の冨安はアビスパ福岡でデビュー後、シント・トロイデンとボローニャを経て、2021年夏に欧州屈指の名門アーセナルに加入。しかし、度重なる負傷に泣き、公式戦84試合の出場にとどまった。今年7月にアーセナルと双方合意の上での契約解除が発表され、現在まで無所属の状態が続いている。

そんななか、冨安はアヤックスと2025－26シーズン終了までの短期契約で合意に至ったことが先日に報じられた。来週にアムステルダムでメディカルチェックが予定されており、懸念のひざに問題がなく合格することができれば、正式に冬の補強第1号となる見通しだという。

日本代表DF板倉滉も所属するアヤックスは今季不振に陥っている。冨安が今後数カ月で活躍をした場合、クラブ上層部は長期契約も視野に入れているという。

冨安がアヤックスでコンスタントに出場してベストコンディションを取り戻せば、来夏に開催されるFIFAワールドカップ26で最高の景色を目指す日本代表にも大きな後押しとなる。

