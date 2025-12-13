北海道の東側・オホーツク管内の最も南に位置する津別町(つべつちょう)は、まちの総面積の約9割を豊かな森が占める、木と緑のまち。澄んだ空気と清らかな水が、豊かな自然とおいしい農産物を育んでいます。

原始の森に囲まれた「チミケップ湖」などの自然景観のほか、“愛林のまち”を象徴する「木」と触れ合える施設、夏にホタルを観察することができるキャンプサイトなど、魅力あふれる観光スポットがたくさん!

今回紹介するのは、毎年7月上旬の土曜・日曜に開催されている津別町最大のイベント「つべつ夏まつり」。2025年7月5日、6日に開催された本イベントでは、千人おどりと花火の前夜祭からスタートし、オホーツク管内で一番早い花火大会を楽しめました。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は津別町の「つべつ夏まつり」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

津別特産ビーフまつりも! 「つべつ夏まつり」について

つべつ夏まつり

・開催日時：2025年7月5日(土)～7月6日(日)

・開催場所：河岸公園(津別町共和)

・アクセス：JR美幌駅から車で20分

52回目の開催を迎えた「つべつ夏まつり」は、5日の前夜祭からスタート! 40回目となる「つべつ千人おどり」では、津別町出身のイラストレーター・大西重成さんデザインのうちわが参加者にプレゼントされました。毎年恒例の「もちまき」や子どもたちも楽しめる「まる太くん音頭」も行われ、会場に笑顔があふれていたのが印象的です。

また、オホーツクの花火シーズンの幕開けとなる花火大会も実施。管内での最初の花火大会ということで、たくさんの人が夜空に輝く大輪の花火を楽しんでいました。

6日の本祭では、「つべつ川のぼり大会」やステージ演奏など催しも盛りだくさん。毎年恒例、HBC北海道放送によるラジオ公開録音では、お笑いコンビ「なすなかにし」「おなご」が登場し、会場を大いに盛り上げてくれました。

その他、初開催の「もぐもぐチャンピオンシップinつべつ」、その場で誰でも気軽に参加できる「つべつべじゃんけん大会」など、本イベントの特徴でもある多彩な催しや、祭りを彩る多数の出店が、参加者をめいっぱい楽しませてくれた一日となりました。

また、芝が広がる広場では「津別特産ビーフまつり」も同時開催され、つべつ和牛を特価で堪能できました。

自治体からのメッセージ

花火大会や芸能人の登場、ラジオの公開収録以外にも、千人おどり、川のぼり大会、特産品販売など、楽しめる要素が盛りだくさんの祭りです。ぜひ、一度お越しください! つべつをまるごと楽しめますよ!

津別町のふるさと納税返礼品について

化学合成農薬などの使用量をおさえて栽培した「特別栽培」という農法によりつくられた「玉ねぎ」、北海道日本ハムファイターズのホームグラウンドである「エスコンフィールドHOKKAIDO」でも出品されているコロッケのバラエティセットを紹介します。津別町の中でも人気を誇る返礼品なのだとか。

特別栽培玉ねぎ 20kg

・提供事業者：JAつべつ

・内容量：20kg

・寄附金額：1万円

旨みたっぷり! 特別栽培の津別町産玉ねぎです。実がしっかりと締まっていて煮崩れしにくいのが特徴。加熱すると甘みが一層増すので、煮物や炒め料理などさまざまなメニューで使え、長期保存も可能で便利!

コロモア バラエティセット 7種 サンマルコ食品

・提供事業者：サンマルコ食品株式会社

・内容量：まるごとぎゅぎゅっと焼きとうもろこし320g(8個入)×1袋、コク旨じゅわっとビーフカレーコロッケ280g(8個入り)×1袋、スパイスピリッとグリーンカレーコロッケ280g(8個入り)×1袋、鶏肉ほろっとチキンカレーコロッケ280g(8個入り)×1袋、津別つぶっとコーンクリームコロッケ280g(8個入り)×1袋、津別とろっとカニクリームコロッケ320g(8個入り)×1袋、贅沢ごろっとホタテクリームコロッケ280g(8個入り)×1袋

・寄附金額：2万円

津別産の生乳や北海道産ホタテ、北海道産コーンなど、製法と食材にとことんこだわってつくられたコロッケのバラエティセットです。7種類の味を存分に楽しめるのも魅力!

今回は北海道津別町のイベント「つべつ夏まつり」と、人気の返礼品を紹介しました。オホーツク管内で一番早く開催される花火大会や、千人おどり、ラジオの公開録画など、バラエティに富んだ催しで参加者を楽しませてくれました。同時開催の「津別特産ビーフまつり」では、まち自慢のつべつ和牛を存分に味わうことができるのもうれしいポイントでした! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者