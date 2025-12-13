阪神は13日、26年1月より漆原大晟氏、川原陸氏がタイガースアカデミーコーチに就任することになったと発表した。
漆原氏は18年育成ドラフト1位でオリックスに入団し、20年に支配下選手になると、21年に34試合に登板。23年に現役ドラフトで阪神に移籍すると、昨季はシーズン自己最多の38試合に登板し、移籍2年目の今季は11試合に登板して防御率0.00も、6月14日以降は一軍登板がなく、シーズン終了後に戦力外通告を受けていた。
