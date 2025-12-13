織田信成「自分を責めないで」「絶対に大丈夫だよ!!」小学校受験失敗で落ち込む親に送ったアドバイスとは？

TOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。

11月21日(金)の放送は、夏休み中の住吉に代わり、プロフィギュアスケーターの織田信成さんがパーソナリティを代演。「小学校受験の失敗」に関する相談を紹介しました。

子どもの小学校受験に失敗しました。本人はとても頑張っていたので、親がもっとやれたことあったのに申し訳ない……と落ち込んでいます。が、小学校入学に向けて本人の気持ちをあげるサポートもしなければならず……。自分の頑張りが子どもに影響することをしっかり実感してヘコみます。本人はお受験生活から解放されてニコニコですが……。(東京都 女性 )

このお悩みに、代演パーソナリティの織田信成は深く共感を示しつつ、まず「僕はあの、励ましたい！ もう『絶対に大丈夫だよ!!』って、まず伝えてあげたいことかな」と力強くエールを送ります。

そして、「もちろんここに入らないといけないっていうのはあるかもしれないけど、でもそこが無理で違うところの小学校に入ったからこそできた経験だったりだとか、そこでしかできない子どもの人生体験だったりだとか、人間関係だったりだとか、いいものが絶対そこにもある。それは絶対あるものだと思っている」と新たな道を肯定。

さらに、自身がフィギュアスケーターとして、結果が悪かったときに母親から厳しく怒られていた経験を振り返り、「相談者さんはそういうことは絶対していないから！ もう、それだけで多分全然大丈夫だと思います」と、メッセージから伝わる相談者さんの優しさに言及。

「なんか、自分がこうヘコむとか落ち込むって、本当にこう優しい方なんだなっていうのがメッセージからすごく感じたので。そういう意味では、そんなに落ち込んで自分を責めないで！ 逆に、前向きな気持ちを子どもに与えられたらいいんじゃないかな」と、母親が前を向くことの重要性を伝え、力強いエールを送りました。

――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。

◆子どもは親の気持ちを敏感に察知する

元幼稚園教諭です。40年前になりますが、私が勤めていた幼稚園は、ひとクラスに小学校受験をする子どもが半数いました。受験後はご父兄方の様子を、子ども達はとても敏感に感じていますよ。大好きなお母さんを悲しませたのは、自分が悪いんだと感じる子どもも少なくないです。結果はどうであれ、家族で頑張ってこれたことを誇りに笑顔で乗り切って欲しいです。大丈夫！ 未来は明るいですよ。(神奈川県 50代 女性 自営業)

◆経験者から「ちょっと豪華な旅行」を提案

私には現在小学5年生の息子がいますが、息子が年長さんのときに我が家も小学校受験を経験しました。初めてのお受験という世界で、やるべきことがたくさんあり、良いこともありましたが、親子ともに苦しい日々が多かったように思います。

相談者さんは今回ご自身が思うような結果にはなりませんでしたが、まずは本当にお疲れ様でしたと声を掛けたいと思います。しばらくは前向きな気持ちになることは難しいとは思いますが、もし落ち着いてきたらぜひ家族旅行に行って欲しいと思います。しかもちょっと豪華な旅にしてください！

もし希望する学校へ行っていたら掛かったであろう費用を思えば、気持ちも少し軽くなるのではないかと思います。これもある意味、先ほど織田さんが仰っていたように、その小学校に行かなかったことで得られる楽しい経験の1つになると思います。相談者さんのお子さんもですが、相談者さんご自身も本当に頑張ったと思います。ぜひご自身を責めず、ゆっくり休んでください。本当にお疲れ様でした！(東京都 30代 女性 専業主婦)

◆間違いは無い！ 良いことも悪いことも、それが自分の歩んできた道

うちの次男も小学受験に失敗したので、相談者さんのお気持ちお察しします。子どもが気丈に振舞ってるのを見ると、なおさら自分を責めてしまいますよね。でも、親が思ってるよりも子どもは親の心情を察してるものです。これで終わったわけではないので、「これから頑張っていこう！」という気持ちで接したほうが、相談者さんにもお子さんにもプラスだと思います。今回の経験は必ず今後に活きてくるはずですから！ 良いことも悪いことも、それが自分の歩んできた道！ 間違いは無いんですから。前を向いて進みましょう。(東京都 60代 男性 自営業)

◆人生、万事塞翁が馬！ 長い人生で見れば些細なこと

受験は一喜一憂しがちですが、長い人生で見たら本当に些細なことです。自分でも味わいましたし、2人の子育てでも痛感しています。いくらでも逆転できますし、人生、万事塞翁が馬。それより今置かれている状況で楽しんだモン勝ち！(東京都 50代 男性 自営業)

◆「学歴至上主義は終わり」実力と人間力の時代

学校がすべてではないと思います。いわゆる学歴フィルターというものも、今の時代にはほとんど意味を成しません。高卒であろうと、東大卒であろうと、中卒であろうと、仕事ができる人はできる。結果を出す人はきちんと結果を出します。

現代は、まさにそういう“実力と人間力”の時代です。かつてのような学歴至上主義は、もう終わりを迎えています。だから、必要以上に肩を落とすことはありません。むしろ今こそ、もう少しのびのびと、自分の好きなことを探したり、心から「これを目指してみたい」と思えるものを見つけたりする時期なのかもしれません。未来は受験ひとつで決まりません。日々の経験と、前を向く力が、必ずその子の財産になります。(東京都 50代 男性 その他)

