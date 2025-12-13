「僕は子どもを叱ったことがない」はなわの等身大の子育て本が話題 結婚25周年の思いも語る

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。12月7日（日）の放送は、お笑いタレントのはなわさんをゲストに迎えて、お届けしました。はなわさんは1976年生まれ。ベースを弾きながら歌ネタを披露する「ベース漫談」で人気を集め、2003年の楽曲「佐賀県」が大ヒット。NHK紅白歌合戦にも出演し、大きな話題になりました。現在は三兄弟の父として、YouTubeやテレビを通して家族の日常を発信。著書「柔道3兄弟と天然ママと僕 ～はなわの楽しい子育て～」（徳間書店）では、ユーモアと温かさで子育てを描き、反響を呼んでいます。書籍の帯には「いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー 2025受賞」と記されており、はなわさんは「最初はドッキリだと思いました」と振り返りつつも、「結婚25年で銀婚だったのと、僕自身の芸歴が30周年なんですよ。そういう節目のときにすばらしい賞をいただいて、本当に一生の思い出になりましたね」と喜びを語ります。また、「はなわさんの存在で佐賀県は一皮剥けたイメージがあります。（自分は）熊本出身なんですけども、佐賀は少し地味なイメージがあったんですよ」という小山の言葉に、「そう言っていただけると本当に嬉しいです！」とはなわさんは声を弾ませました。話題は、徳間書店から発売された子育て本へ。執筆のきっかけは、結婚25周年と柔道で活躍する三兄弟の成長だったとはなわさんは明かします。テレビの密着取材を経て、「25周年のお祝いに子育て本を書いてみませんか？」と声がかかった当初、はなわさんは「人に語れるような子育てはしていない」と断ったといいます。「そこからも何度か説得していただいて。たしかに、こういう機会がないと自分の人生を振り返ったり紐解くことは一生ないだろうなと思い、頑張って書こうと決めました」と経緯を説明します。本は「子育ての参考書というより、“こんな感じでも子どもは育つ”という気楽なスタンス」で書いたといいます。子育てのこだわりについて尋ねられると、はなわさんは「僕は子どもを叱ったことがない」と意外な事実を告白しました。「自分のなかで叱るという行為が“美しくない”と思っているんですよね。なので、伝えたいことがあるときはお笑いっぽい感じで伝えています」とはなわさん。たとえば、宿題をしていないときには「勉強しなかったら俺みたいになっちゃうよ」と伝えることで、子どもたちのやる気を促したと紹介しました。さらにはなわさんは、家では子どもたちがゲームやテレビを自由に楽しめるようにしているといいます。「塾や柔道でヘトヘトで帰ってくるのに、家でも制限するのはかわいそうだと感じました。“休める場所に帰ってきた”って思ってほしいんです」と語り、家庭を“安心して力の抜ける場所”として守っていると話してくれました。番組テーマである手紙にちなんで、年賀状についても話題が。はなわさんは毎年欠かさず書いているといい、「昔、兄弟で年賀状の仕分けのバイトをしたんですよね。郵便局のなかでお仕事をさせてもらったこともあるので、年賀状は必ず書いています。いただくとやっぱり嬉しいですもんね」と話します。特に印象に残っているのは、芸人を辞めた後輩から届く年賀状。「送ってくれた子がしっかり会社員になっていたりとか、家族ができたという写真をいただくと本当に嬉しいですよね。心配もあったりするじゃないですか、鳴かず飛ばずで辞めちゃった芸人もいたので。その子が年賀状をくれたということも嬉しかったですね」と語りました。番組では毎年、リスナーが送ってくれた「今年の目標」を記した年賀状に、番組が手書きのメッセージを添えて返信しています。今年は、はなわさんがその返信葉書の動画に参加。「すごい！」と小山も驚き、宇賀も「今日はそのためにベースも持ってきていただきました」と紹介しました。どんな動画が完成するのか、リスナーの期待が膨らみます。今回の放送では、はなわさんが結婚25周年を迎えた妻に宛てた手紙を読み上げる場面がありました。「歌にしたことはあるけど、手紙を書いて伝えたことはなくて。照れくさくて、途中でやめようかと思った」と打ち明けながらも、「大好きな番組で、真剣にママに伝わるように書きました」と語った素敵な手紙でした。＜番組概要＞番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST放送日時：毎週日曜 15:00～15:50パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/番組公式X：@sundayspost1