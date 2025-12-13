堀田茜が明かす“盛れるメイク”の研究・こだわり「『世界の果てまでイッテQ！』のロケはセルフメイクなので…」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。30日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、セルフメイクのこだわりなどについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：堀田さんはパーソナリティやバラエティ番組など、さまざまなお仕事をされていますが、バラエティやロケだと、たまに自分でメイクもされているんですよね。堀田：そうなんです。「世界の果てまでイッテQ！」のロケはセルフメイクなので。FUKAMI：10年近くずっとご自身でメイクをされているんですね。どの国でも、どの島でも、どの町でも。堀田：どんな環境でも、テントでもです。FUKAMI：しかも、ロケの衣装は基本的にツナギや作業着、ジャージなど、お顔を綺麗に見せる服ではないですよね。お洋服が助けてくれないときって、メイクがすごく大切だと思うのですが、メイクのこだわりなど教えてもらってもいいですか？堀田：10年近く自分でセルフメイクをするようになって、自分のパーツの全てにちょっとしたこだわりが出てくるようになりました。FUKAMI：例えば、チークとかだったら、どんなこだわりがありますか？堀田：チークは、目の下で、あまり頬骨まで広げたくないですね。鼻を中心とした割と顔の中心目にチークを乗せたほうが、なんか盛れるな、とか。FUKAMI：それは後で映像チェックとかして見つけるんですか？堀田：します。あとは、その現場で撮った写真とかを見て、「なんかこの日、盛れてないな」とか「もっとリップはこの色がよかったかな」とかも見るんです。FUKAMI：なるほど、面白い。リップはどういうこだわりがありますか？堀田：リップは、私は喋ると唇が薄くなるほうなので、唇がふっくら見えることを重視してますね。あと、アイラインはちょっと目尻だけ長めにしたほうが、自分の顔のパーツのバランス的にバランスが取れるので、目尻だけ長くしたり、まつ毛は絶対バサバサにしたり。眉毛は描きすぎず、ロケに行く前は絶対、眉カラーをして行くんですよ。眉毛がもともと太めなのもあって、そのほうが垢抜ける感じなんですよね。FUKAMI：そういうのは全て、どうやって研究したり、どうやって新しいアイテムを取り入れたりしているんですか？堀田：やっぱり身近なメイクさんに、「最近、一番いい化粧品、何でもいいんで教えてください」って、それぞれのいいものを聞いて、実際に買ってみて、合うかな？って試しているのが多いですね。あとはSNSもたくさん見ます。YouTuberさんとか、美容系の方の情報とかも見て、「このリップ欲しいな」って思ったら買いに行ったりとかしてます。番組では他にも、ハッピーでいる秘訣などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/