少年野球人口の減少が叫ばれる時代に於いて、それでも多くの子どもが集まる野球チームも数多い。今の時代に子どもや保護者に選ばれるチームは、他のチームと何が違うのだろうか？ そこにチーム運営のヒントがあるのではないだろうか？ 今回は創設３年で40人の子どもが集まる「逗子オーシャンズ」のグラウンドを訪ねた。

＜昔の公園野球のように「やっていて楽しい野球」＞

野球が好きだけどチームに入ってやるのはちょっと･･･

チームが合わずに辞めてしまったけど、やっぱり野球がしたい･･･

もっと気軽に野球ができるチームがあれば･･･

そんな子どもや保護者が集まるチームが、神奈川県逗子市にある「逗子オーシャンズ」だ。

２０２２年に発足して今年で丸３年。チームに登録している子どもは４０人にもなった。

活動は週末午後４時間で月３回。部費は参加１回につき１０００円。保護者がグラウンドで手伝いをしてくれる場合は５００円引きとなる。そうすることで「当番制」を必要とせず、毎回１０人以上の保護者がグラウンドの中で手伝ってくれているという。

この仕組みがあることで、グラウンドに来られない保護者の後ろめたさをなくし、手伝う保護者と手伝えない保護者の不公平感を取り除いている。よくできた仕組みだ。

「毎回１０人以上のお父さん、お母さんがグラウンドの中で子どもと一緒に野球を楽しんでいます。皆さん参加費が安くなるから手伝っているのではなく、シンプルにグラウンドでお子さんと一緒に野球を楽しみたいのだと思います」

そう話すのはチーム創設者の天石さん。

崇高な理念を持ってチームを立ち上げたわけでもなく、少年野球界に一石を投じたかったわけでもない。上手い、下手は関係なく、野球の投げて、打って、捕って、走ってを楽しむ。シンプルに、昔の公園野球のように「やっていて楽しい野球」がしたかった。そういった場を作りたくて、チームを作ったのだという。

「私自身はそんなにガッツリと野球をやっていたわけではないのですが、とにかく野球が好きで、会社で草野球チームを立ち上げたんです。本当に子どもの頃の『公園野球』のような緩い野球です。球場を借りて紅白戦をやったり、同じくらいのレベルのチームを探して試合をしたり。ただただ野球を楽しくやっていたんです。そしたら会社内で「野球が楽しい！」と評判になって。それで、うちにも小さい子どもがいましたので『このやり方でそのまま少年野球をやったら楽しいんじゃないか！？』と思ったのがきっかけです」

そうやって、大人が楽しむ「草野球」と、子どもが昔やっていた「公園野球」をミックスしたような、『少年〝草〟野球』とでもいうべきチームが誕生した。

＜野球を始める敷居が限りなく低いチーム＞

４時間の活動時間のうち、はじめの２時間はキャッチボール、ノック、バッティング、試合形式の守備練習など、普通の少年野球チームと同じような練習を行う。だが、グラウンド内の大人は細かな技術指導などは誰も行わない。そもそも子ども達は技術的なことはほとんど聞きにこないと言う。

「私も『公認野球指導者資格』を一応は持っていますけど、子どもたちはあまり聞きに来ないですね。野球が詳しいと思われていないのかもしれません（笑）。最低限、投げ方がちょっとおかしい子には『ゼロポジション』の話くらいはして指導しますし、紅白戦を見ていて、ベースカバーや走塁などの基本的な動きが分かっていない場合は私や保護者の方が、その場で教えることはあります。でも（捕る、投げる、打つなどの技術的なことは）私が教えなくても、YouTubeなどに色んな情報がありますから、子どもたちはお父さんと一緒に調べて、家で練習をしていますよ」

オーシャンズのグラウンドは「大人が子どもに野球を教える場」ではなく「子どもが野球を楽しむ場」。大人が介入しない「公園野球」の楽しさを大事にしている。

公園野球であるのだから、ダッシュ何本だとか、○○トレーニングだとか、キツい練習、辛い練習は行わない。

「強くなることを目指しているわけではないですし、上手くなることを目指しているわけでもありません。子どもがグラウンドに来て４時間野球をやって、ひたすら『楽しかった！』という経験だけを与えたいと思っているだけですから」

子ども達が毎回楽しみにしているのは、活動の最後２時間に行われる紅白戦だ。

「打順も守備位置も子ども達が全部決めています。そこも昔の公園野球と同じですよね」

紅白戦では自転車のヘルメットでバッターボックスに立つ子の姿があれば、ルールがよく分かっていない子もいた。上級生の子が下級生の子にルールを教えている場面もあった。

「ピッチャーが変化球投げてんだけど！」

「はー！？ 投げてねーし！」

子ども同士で言い合う場面もあった。そんな光景が微笑ましくもあり、昭和の時代の「公園野球」そのもののように映った。

昔はこんな光景が日本中のあちらこちらで見られたものだが、今の時代ではめっきり見られなくなってしまった。令和の時代は、安心・安全に野球ができる「場」を大人が準備しないと、子どもは気軽に野球を楽しむことさえできない。だからこそオーシャンズのようなチームにニーズがあるのだろう。

現在は１年生と３年生のみ新規参加を募集しているが、他の学年は「満員御礼」で空きが出るのを待っている状態だという。気持ち的には野球をやりたい子を全員受け入れたいそうだが、グラウンドの広さの関係と、あまり多くなってしまうと子どもが野球を楽しみきれないという問題が出てくるため、泣く泣く募集に制限をかけている。

オーシャンズに入るのに「覚悟」など必要としない。来たい子が来て、来たくない子がいてもＯＫ。入部届も退部届も必要としない。保護者間のギスギスした関係もない。野球を始める敷居が限りなく低いチームだと言える。

気軽に野球を始められるチームが全国に増えれば、野球をやる子はまだまだ増える。逗子オーシャンズを見ていたらそんなことを考えさせられた。（取材・写真：永松欣也）

＊後編はチーム創設者の天石さんのインタビューをお届けします。