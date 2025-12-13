◆天秤座～魚座の金運とは？自分のお金の強みを知っておこう

12星座別に生まれ持った金運について知っておけば、お金を貯めたり増やしたりするときのヒントとなりそうです。

今回は天秤座～魚座の金運について、太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット「太陽と月の魔女」が解説します。

◆天秤座

生来、恵まれた金運を授かっていると言われる天秤座。すぐれたバランス感覚で破綻のない金銭管理をしているでしょう。例えば交際費やファッション費にかけるお金はかなりのものですが、その分、ほかのなにかを削って赤字が出ないように工夫するのは得意ワザ。

冷静な判断力は、より便利な支払いにも発揮され、早くからカード払いやペイ払いを実践しているのでは!? 運勢的に異性から金運のきっかけがもたらされることを覚えておきましょう。

◆蠍座

蠍座はこだわりが強いし、関心があることにはとことんまで極めてしまう性格なので、金銭にも人一倍強い執着を見せます。しかも蓄財について一家言あり、かなりの貯め上手。こうと決めた貯蓄法を徹底的に実践して相当な蓄えを形成するでしょう。

遺産運があるのもうれしい点。お金や不動産を手にするだけでなく、事業の後継者に指名されるなんてこともあるかもしれません。ギャンブル要素の強い投資や投機的なものは避け、手堅くいくのが蠍座にふさわしい。

◆射手座

射手座はダイナミックな金銭感覚の持ち主。お金はあるだけ思い切りよく使い果たしてしまうし、ないなら貧乏生活だっていといません。そもそもお金に執着が乏しいため、貯蓄するなんて発想は持っていないし、当然のように金融口座は空っぽ状態。それどころか口座すら持っていないことも考えられます。

とはいえ目的があれば情熱を傾けてお金を貯めるでしょう。運命的に海外とご縁があるので、外貨建ての金融商品などがフィットするはず。

◆山羊座

山羊座は将来に対しての危機感を持っているため、せっせと貯蓄に励みます。備えあれば憂いなしを実践しているのです、それも手堅い方法で。ギャンブルや投機など元金を失う恐れがあるものには決して手を出さないでしょう。

出すべきときにはちゃんと出すけれど、そうでないならケチに徹するという、ある意味、上手なお金の使い方ができるタイプ。若い時代は貧しかったとしても、老後は豊かな安泰人生が待っているでしょう。

◆水瓶座

水瓶座は何よりも精神性を尊ぶため、お金のことは二の次。むしろお金に無頓着といったほうがいいでしょう。自分を高めるための出費は多額になっても平気。衣類やファッションにお金をかけるくらいなら勉強代につぎ込みたいと考えています。

はたからは、貯金もせずに浪費している、と見られがちですが、自分自身のやりかたは正しいと思っているはず。インターネット銀行や電子決済などは誰よりも早く取り入れ、スマートウォッチひとつでお出かけ、なんてことも。

◆魚座

魚座はお金に対する確たる信念がないため、ある日は豪遊してしまい、またある日は極端な節約家になるというように、金運に大きな波があります。欲しいものは借金してでも手に入れようとする傾向も。とはいえ人から助けられる運を持っているので、とことんお金に困るということもないでしょう。

気をつけたいのが詐欺被害。つい詐欺師の話に乗ってしまって大金を失いかねません。おいしい話、心を揺さぶられる話ほど慎重にならなくては。

教えてくれたのは……太陽と月の魔女

太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。

文＝あるじゃん 編集部