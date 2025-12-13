プロ野球のオフシーズンでは、FA（フリーエージェント）での移籍や現役ドラフト、戦力構想外となってしまった選手などの動向が注目される。徐々に各選手の所属先が決まりつつある一方、実力者でありながら、来季の去就が定かでない選手もいる。そこで今回は、所属先が未だ決まっていない大物選手をピックアップする。［1/6ページ］

澤村拓一

[caption id="attachment_234292" align="aligncenter" width="530"] 千葉ロッテマリーンズの澤村拓一（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／105kg

・生年月日：1988年4月3日

・経歴：佐野日大高 - 中央大

・ドラフト：2010年ドラフト1位

2010年ドラフト1位でプロ入りした澤村拓一は、来季の所属先が未定の1人だ。

中央大から読売ジャイアンツに入団し、ルーキーイヤーから11勝をマークし、新人王を獲得した。続くプロ2年目は10勝を挙げ、先発ローテーションの一角を担った。

その後は不振の時期もあり、抑えに転向。2016年はセーブ王（37セーブ）に輝いたが、苦しんだ2020年のシーズン途中、トレードで千葉ロッテマリーンズに移籍した。

ロッテで復活を遂げた澤村はメジャーリーグに挑戦。その後、2023年にロッテに復帰し、今季は20試合に登板して防御率3.93だった。

チームが最下位に沈んだ中、球団との協議の末、ロッテ退団を決めた澤村。現役続行を希望したことによる選択だった。

ただ、10月に退団が発表されてから2ヶ月になるが、新天地が決まっていない。実戦豊富なベテランだけに、去就に注目が集まる。

高橋礼

[caption id="attachment_235545" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの高橋礼（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／90kg

・生年月日：1995年11月2日

・経歴：専大松戸高 - 専修大

・ドラフト：2017年ドラフト2位

新人王の獲得経験がある高橋礼。近年は不振に悩まされ続けただけに、難しい立場となっている。

2017年ドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団した高橋は、プロ1年目の日本シリーズで大活躍。リリーフ起用でホールドを積み重ね、チームの日本一達成に大きく貢献した。

2019年は先発に回り、規定投球回をクリア。23登板で12勝6敗、防御率3.34の好成績を収めた。2020年は再びリリーフ起用となり、キャリアハイの52試合に登板した。

順調な歩みを見せていたが、2021年シーズンからは絶不調に。制球に苦しむ場面も多く、登板機会が激減した。

2023年も5試合の登板で防御率10.80と復活を果たせず、アダム・ウォーカーとの交換トレードで泉圭輔と共に読売ジャイアンツへのトレード移籍が発表された。

新天地では11試合に登板して防御率3.66と奮闘。しかし、ファームでも成績が振るわなかった今季、一軍登板を果たせず戦力外通告を受けた。

埼玉西武ライオンズが獲得に動いているとされるが、12月12日時点で正式発表は出されていない。今後の動向に注目が集まる。

又吉克樹

[caption id="attachment_231448" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの又吉克樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：179cm／76kg

・生年月日：1990年11月4日

・経歴：西原高 - 環太平洋大 - 四国・香川

・ドラフト：2013年ドラフト2位

ルーキーイヤーからフル回転を見せ続けた又吉克樹も、去就が定まっていない。

2013年ドラフト2位で中日ドラゴンズに入団。プロ1年目から67試合に出場し、24ホールド、防御率2.21の好成績を収め、即戦力投手としての働きを十分にこなした。

プロ2年目以降もリリーフの柱として君臨。中でも2021年は66試合登板で防御率1.28の大活躍を見せた。

同年オフにFA権を行使すると、福岡ソフトバンクホークスに移籍。移籍初年度は31試合に登板し防御率2.10の成績を残すなど、移籍後も戦力として登板し続けた。

その一方で、怪我に悩まされることも多かった又吉。昨季は40試合に投げるも、防御率3.54の成績となった。

そして移籍4年目の今季、序盤からファームでの調整が続き、最後まで一軍登板を果たせずオフに構想外に。実績十分の右腕だけに今後の動向が注目される。

荻野貴司

[caption id="attachment_217757" align="aligncenter" width="530"] 千葉ロッテマリーンズの荻野貴司（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：172cm／75kg

・生年月日：1985年10月21日

・経歴：奈良・郡山高 - 関西学院大 - トヨタ自動車

・ドラフト：2009年ドラフト1位

千葉ロッテマリーンズを電撃退団し、他球団でのプレーを目指しているのが荻野貴司だ。

2009年ドラフト1位でロッテに入団した荻野は、プロ1年目に衝撃の活躍。46試合出場時点で打率.326、25盗塁の好成績をマークしていたが、怪我により長期離脱。そのままシーズンを終えてしまった。

その後も圧倒的な走力を持ちながらも、怪我に悩まされ一年間を完走出来ないシーズンが続き、本領を発揮できなかった。

それでも2019年、125試合に出場しプロ入り後初の規定打席に到達。リーグ3位となる打率.315をマークするなど、充実した1年を過ごした。

2021年には全143試合の出場で169安打、24盗塁をマークし最多安打、盗塁王のタイトルを獲得。翌年は規定未満ながら打率.310の数字を残し、健在ぶりをアピールした。

しかし、右ひざの状態が思わしくない中で迎えた今季。実戦復帰も遅れ、入団後初めて一軍出場のないままシーズンを終えた。

オフには球団からのコーチ就任を固辞し、退団の道を選んだ。経験豊富な大ベテランは、来季、どのユニフォームを着るのだろうか。

田中広輔

[caption id="attachment_236479" align="aligncenter" width="530"] 広島東洋カープの田中広輔（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：171cm／85kg

・生年月日：1989年7月3日

・経歴：東海大相模高 - 東海大 - JR東日本

・ドラフト：2013年ドラフト3位

松山竜平の所属先が決まった一方、同じく広島東洋カープで活躍した田中広輔は、今もなおオファーを待つ状況だ。

プロ1年目からショートのレギュラーを掴み取り、2016年に全試合出場を達成。25年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献すると、その後はフルイニング出場を継続した。

リーグ3連覇時は不動のレギュラーとして君臨したが、2019年は突如として大不振。規定打席到達を逃した上、打率.193とまさかの成績に終わった。

2020年こそ112試合に出場し、打率.251と復活の兆しを見せたが、小園海斗の台頭もあり、翌年以降はベンチを暖める試合が増加。

昨季の交流戦では、福岡ソフトバンクホークス相手に9回2アウトから値千金の同点ホームランを放つ場面もあったが、好調は長く続かなかった。

そして、自己最少の15試合出場に終わった今季のオフ、戦力外通告が発表された田中。同時期に活躍した松山のように、新たな所属先を見つけたいところだ。

渡邉諒

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／86kg

・生年月日：1995年4月30日

・経歴：東海大甲府高

・ドラフト：2013年ドラフト1位

阪神タイガース加入後に限ると、今季は最少の出場試合数に終わった渡邉諒。持ち味のパンチ力を他球団で発揮できるだろうか。

2013年ドラフト会議で北海道日本ハムファイターズから1位指名を受け入団。ファームで一定の成績を収めつつも、一軍での出番は限られていた。

ブレイクを果たしたのは2019年。132試合と出場数を伸ばし、規定打席に到達して打率.262、11本塁打の数字を収めた。

続く2020年は117試合に出場すると、さらに打率を向上させ、打率.283と活躍。しかし、2022年はわずか21試合と出場機会を大きく減らし、阪神へのトレード移籍が発表。

移籍2年目の昨季、スタメン出場は少ない状況だったが、67試合に出場し、代打などで存在感を発揮。打率.260、2本塁打、11打点の成績を残した。

しかし、今季は開幕から結果を残せず22試合の出場に終わると、戦力外通告を受けた。セ・リーグ、パ・リーグ両方の野球を経験した中、3球団目の所属先を求める立場にある。

【了】