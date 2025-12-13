大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ムーキー・ベッツ内野手がゴールドグラブ賞・遊撃部門の最終候補に名を連ねた。本格転向から間もない中で結果を残したことを、デーブ・ロバーツ監督も最大限評価しているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

ベッツは過去にゴールドグラブ賞・外野手部門を6回受賞していた中、2024年から遊撃へ転向。同年は故障もあり一旦外野に戻ったものの、今季再挑戦しフルシーズンを戦った。

同メディアは「ロバーツ監督はMLBウィンターミーティングで、ベッツが2026年も遊撃としてプレーすることを正式に認めた」としつつ、「ムーキーが遊撃でやったことを本当に誇りに思う。ワールドシリーズ（WS）最後のあのプレーでさえ、彼はボールが腕側に流れないようにするために何度も練習してきたんだ。走りながら捕球して、走者が迫る中でさらに走りながら、正確にフレディ（・フリーマン内野手）へストライク送球する。あれは彼の成長の一端にすぎないよ」という同監督のコメントを紹介。

続けて、「ベッツはゴールドグラブ賞の候補にも選ばれたが、受賞には至らなかった。それでも、現時点で明確な代替案は存在せず、ドジャースも今冬に移籍が予想されるコーリー・シーガー内野手やボー・ビシェット内野手の獲得に本格参戦していないことを踏まえると、2026年も遊撃はベッツを起用するのが当然の結論となった」と記している。

