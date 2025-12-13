このオフ、戦力外通告を受けて現役引退を決断した選手もいれば、12月に入ってから移籍先を決めた選手もいる。

これまではトライアウトから終了1週間が戦力外組の移籍リミットの目安だったが、近年は12月に入ってからも移籍先を決めている選手が多い。

ヤクルトを戦力外となった西川遥輝は、「もう一度、ファイターズのユニフォームを着て野球ができることをうれしく思います」と、12月2日に古巣・日本ハムの入団を決めた。古巣復帰でいえば、12月5日に楽天戦力外となった阿部寿樹が中日に4年ぶりの復帰を発表された。

昨季からイースタン・リーグに加盟したオイシックス新潟は、3日に広島を戦力外になった松山竜平の獲得を発表すると、9日にオリックス戦力外の井口和朋、10日に日本ハム戦力外の石川直也、11日に楽天戦力外の宮森智志、そして12日に阪神戦力外の渡邉諒と4日連続で獲得を発表している。

移籍先となるのは日本国内だけではない。韓国プロ野球（KBO）は従来の3人の外国人枠に加え、来季から「アジア・クォーター制度」を導入。これにより、12月に入ってから西武戦力外の田村伊知郎が韓国・斗山、巨人戦力外の戸田懐生が韓国・NCダイノス、DeNA戦力外の京山将弥が韓国・ロッテに12月に入ってから移籍を決めている。

意外にもBCリーグや四国ILplusへの移籍の報道がほとんどない。例年であればストーブリーグも落ち着き始めるところだが、まだまだ動きが活発になりそうな予感。この先、戦力外組の移籍先がみつかるか注目だ。

▼ 12月に入って移籍先を決めた戦力外組

12月2日 西川遥輝（ヤクルト戦力外 → 日本ハム）

12月3日 松山竜平（広島戦力外 → オイシックス）

12月4日 田村伊知郎（西武戦力外 → 韓国・斗山）

12月5日 阿部寿樹（楽天戦力外 → 中日）

12月9日 井口和朋（オリックス戦力外 → オイシックス）

12月9日 菊田翔友（中日戦力外 → 宮崎サンシャインズ）

12月10日 石川直也（日本ハム戦力外 → オイシックス）

12月10日 戸田懐生（巨人戦力外 → 韓国・NCダイノス）

12月10日 中山晶量（日本ハム戦力外 → 堺シュライクス）

12月11日 宮森智志（楽天戦力外 → オイシックス）

12月12日 渡邉諒（阪神戦力外 → オイシックス）

12月12日 京山将弥（DeNA戦力外 → 韓国ロッテ）