東北南部太平洋側に位置する宮城県仙台市(せんだいし)は、古くから「杜の都」と称され、市内を流れる広瀬川をはじめとした美しい自然と快適な都市空間が共存するまち。「青葉まつり」や「仙台七夕」などの伝統ある催しが、まちを華やかに彩っています。

今回は、そんな仙台市への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

働きやすく暮らしやすい! 仙台市の魅力について

東北の中心的役割を担い都会的な生活を享受できる一方で、ほんの少し足を伸ばせば、田園風景や潮騒に親しむこともできる仙台市。一年を通して極端に暑くなったり寒くなったりする日は少なく、東北の中では降雪量も少なめです。

海と山に囲まれた同市は、海の食材も山の食材も新鮮なのが特徴。仙台平野で育ったおいしいお米や、宮城の漁港でとれた牡蠣やホヤ、仙台で栽培された曲がりねぎ、雪菜など、四季折々で旬な食材を味わえます。

また、東京都心と比べて家賃の負担が軽めで、通勤時間も約6割なのだそう。一人暮らしでも家族でもゆとりある生活ができ、趣味や家族と過ごす時間をたっぷり確保できるのも魅力の一つです。

仙台駅から東京駅まで、東北新幹線はやぶさを使えば約90分! 日帰りで出張するのも可能な距離なので、仙台に拠点を置きながら、首都圏を視野に入れた仕事をすることができるのもポイントです。

支援制度について

仙台市では、子育て、就業、住まいなどに支援制度があります。

＜子育て＞

・こども医療費助成

・各種子育て支援

・就学・教育支援

＜就業＞

・就職支援

・起業支援

・就農支援

＜住まい・引越し＞

・住宅取得支援

・リフォーム支援

＜その他＞

・結婚支援

移住者の声

「自然のなかで、子どもたちを育てる。自らも育てられている」とある移住者は語ります。また、「仙台は主要な施設やショッピングの場所、レジャーの場所も行きやすいところにまとまっていて便利! 不便なく暮らせています」と笑顔で教えてくれました。

自治体からのメッセージ

仙台市は、市町村の魅力や観光・居住・産品購入の意欲などを調査する「地域ブランド調査2024」で、1,000市区町村中、第11位です! 仙台市は働く場としてはもちろん、暮らす場としても魅力がたくさんあります。ぜひ仙台市への移住をご検討ください。

仙台市のふるさと納税返礼品について

仙台の名店「牛たん料理閣」が提供する厚切り牛タンを紹介します。自宅で手軽に本格的な味わいを楽しめる、仙台市の中でも人気を誇る返礼品なのだそう。

仙台名物 閣の特上厚切り牛タン 特製塩味

・提供事業者：株式会社閣

・内容量：【1】200g(100g×2パック) 【2】400g(100g×4パック) 【3】600g(100g×6パック)

・寄附金額：【1】1万8,000円 【2】3万3,000円 【3】4万8,000円

創業当時から受け継がれる秘伝の塩を1枚ずつ真心こめて手ぶりし、味付けした「特上厚切り牛タン 特製塩味」です。厚切りなのにサクッと歯切れが良くやわらかい食感で、噛むたびにあふれるジューシーな肉汁と旨みを堪能できます。

今回は宮城県仙台市への移住の魅力と、返礼品を紹介しました。快適な都市空間と「杜の都」と称される美しい自然が共存し、働きやすく暮らしやすいのが魅力のまち。通勤時間の平均値は30分未満! 東京の約6割の時間で通勤できるのもうれしいポイントです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

