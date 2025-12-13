ラ・リーガ第16節が12日に行われ、レアル・ソシエダはジローナと対戦した。

レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英がリーグ戦3試合連続で先発出場した一戦は、試合開始早々2分にアンデル・バレネチェアの折り返しに久保が合わせたが、右足でのシュートは大きく枠を外れてしまい、決定機を仕留めることができなかった。

それでも、35分にDFの裏に抜け出したゴンサロ・ゲデスが右足でネットを揺らしてリーグ戦2連敗中のレアル・ソシエダが先制に成功した。

しかし、76分にビクトル・ツィガンコフに左足で同点弾を許すと、84分にはホン・アランブルと久保が立て続けにかわされてアレックス・モレノに折り返しを許したところ、ツィガンコフにヒールキックで押し込まれ、逆転を許した。

試合はこのまま1－2で終了。逆転負けを喫したレアル・ソシエダはリーグ戦3連敗となった。一方、ジローナはリーグ戦4試合ぶりの白星で暫定ながら残留圏内となる17位に浮上している。なお、久保はフル出場を果たしている。

【スコア】

レアル・ソシエダ 1－2 ジローナ

【得点者】

1－0 35分 ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ）

1－1 76分 ビクトル・ツィガンコフ（ジローナ）

1－2 84分 ビクトル・ツィガンコフ（ジローナ）

【ハイライト動画】レアル・ソシエダvsジローナ