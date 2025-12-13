フジテレビ系バラエティ特番『櫻井翔のワンナイトスタディ』が、きょう13日(21:00～)に放送。MCの櫻井翔がコメントを寄せた。

櫻井が今最も話題のスポットを丸々一晩“徹夜”で取材し、そこで学んだことや驚いたことをスタジオメンバーにクイズ形式で出題していく同番組。第2弾となる今回は、海上保安庁とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを取材する。

櫻井翔 コメント

――第２弾の放送について聞かれた際のお気持ちはいかがでしたか？

「とてもうれしかったです！１回目の放送が終わったあと、深夜の徹底取材が印象深かったと自分の周りでも反響が大きくて。そんなスペシャル番組の第２弾放送ができるのはすごくうれしかったです。深夜、みんなが寝静まった中で働いている方たちを取材できるというのは他にない機会なので、すごく楽しんで今回もロケしました」

――海上保安庁のロケで印象に残ったもの

「まずは、夜中でも、いつ事件事故が起きてもおかしくないという緊張感ですね。実際、ロケ中も２件通報があって。夜中でもこれだけの緊張感があるなかで、みなさん働いていらっしゃるんだなというのが印象に残りました。あとは、ダウンウォッシュのすさまじさ。ヘリの下にいた末澤くんの持っていたカメラが壊れていましたし、相当強い風だったんだなと思いました。あと、救助する方が、ためらいもなくほんの数秒で、ロープ１本をつたい救助を求めている人のもとに飛び降りていかれたのに驚きました。あくまで訓練体験でしたが、あれが実際海のなかで起きたらと考えると、緊迫感は相当なものでしょうし、命を守る、救う仕事って改めてすごいなと思いました」

――USJのロケで印象に残ったもの

「平時のテーマパークの夜の顔ではなく、ハロウィーンからクリスマスに変わる限られた時期の夜の顔だったので、なおのことスペシャルだなと思いました。加えて、クルーの方の食堂だったり清掃の様子だったり、本来表には見せないような部分かと思うのですが、クルーの方が日常のお仕事にどのように取り組んでいらっしゃるのかしっかり見せてもらえたのはありがたかったです。クリスマス・ショーのリハーサルの様子も見させていただきましたが、僕もコンサートのリハーサルなどは初日を迎えるまで夜中に及ぶことも多いんです。たくさんの人を笑顔にする、ステージの裏側あるあるみたいなところも感じられて、共感する部分は大きかったです」

――視聴者の方へのメッセージ

「海上保安庁という安心安全を生む場所と、USJの笑顔を作る場所が、真夜中にどんな準備をしているかを見られる貴重な機会だと思います。一緒にロケにいった方々と、眠い目をこすりながら楽しく取材したのでその様子を楽しんで見てもらえたらうれしいです！」

【編集部MEMO】

第1弾の放送はフジテレビ番組審議会で取り上げられ、「飽きることなく、心に栄養をもらったような非常に楽しい番組だった。面白いだけでなく心の中で何度も“へえー”となった」「普段、思いが向かない深夜の時間帯や、そこで働く人たちを取り上げており、見応えがあった。注目されている業界の裏側をもっと見てみたい」といった意見が出た。

