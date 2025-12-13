西畑大吾の“完璧”なコメントに大橋和也もタジタジ「ほぼ以下同文なんですけど…」

アイドルグループ・なにわ男子が11日、東京・六本木のテレビ朝日でバラエティ番組『なにわ男子の逆転男子』1時間SP(19日23:15～放送)の囲み取材に応じた。

なにわ男子・西畑大吾

なにわ男子・西畑大吾

収録の合間に行われた今回の囲み取材。高橋恭平は体調不良で収録を欠席しており、なにわ男子は6人で出席した。

今回、1時間SPが放送されることについて、西畑大吾は「前身の『まだアプデしてないの?』でも、1時間SPをさせていただいて、『逆転男子』になってからもSPをさせていただけることがありがたいと思っております」とコメント。

続けて、「こうしてSPが叶ったのは、視聴してくれているファンの皆さんのおかげ。TVerでもすごい観られているみたいで。去年の倍以上だったから地上波で1時間やってみようと実現したそうなので、ファンの皆さんの力を感じています」とファンへの感謝を語る。

さらに、「僕たちも今年デビュー5周年イヤーに入りまして、そのタイミングで冠番組で1時間SPをやらせていただけるのはありがたいので、ファンの皆さんと共に盛り上げていければいいなと思います」と、呼びかけた。

この完璧な西畑のコメントに、続いて話す予定だった大橋も「ほぼ以下同文なんですけど……(笑)」とタジタジになりながら、笑いを誘っていた。

