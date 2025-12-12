大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、クローザーのタナー・スコット投手の不振が目立った。ファンやメディアからは来季についても厳しい視線が注がれている一方、デーブ・ロバーツ監督は楽観視しているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

今季のスコットは61登板、1勝4敗8ホールド23セーブ、防御率4.74と安定感を欠いた上、ポストシーズンは故障の影響で登板ゼロに終わった。これもあり、ドジャースは今オフエドウィン・ディアス投手（ニューヨーク・メッツFA）の補強に動いたとされている。

同メディアによると、ロバーツ監督はスコットについて「今季は例外的な年だったと感じている。彼が専任クローザーである必要があると言っているわけではないが、来年は大きく良くなると思っている。身体的な問題がいくつかあって、話に出たものもあれば、そうでないものもあった」と言及。

続けて、「彼自身もシーズンを通して、一度も本調子だと感じていなかった。良く見える瞬間や、少し調子が戻ったと感じる場面はあったけど、結局ずっとしっくり来なかった。来季に向け、通常のオフシーズンを過ごして準備ができる。今年は、彼にとって使命感を持ったシーズンになるはずだ」と期待を寄せたという。

