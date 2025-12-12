ロッテの角中勝也が12日、契約更改後の会見の最後に「ここをすごく書いて欲しいんですけど」と報道陣に異例のお願いをした。

その内容は「年俸も下がってきて、税金を払うのもしんどいので、家を売ろうかなと思います」とのこと。「もし良ければ10億くらいでお譲りするので、買ってくれる人を募集していますというのは書いて欲しいです。10億から値引き交渉はします。このことだけ今日言いたかったので」と話し、会見を終えた。

自身の今季については、「何て言うんですかね、成績が出る出ないは結果が出る出ないは別にして、色々と自分とか年齢が上の人ができることはあったなと思ったので、そう言うところは反省しています」と振り返った。

今季はシーズン序盤からチームは苦しい戦いが続き、交流戦から若手が積極的に起用されるようになった。その中で、角中自身、若手の突き上げを感じることはあったのだろうかーー。

少し考えた後、「突き上げ、ありますけど。チームを思うならもっともっと欲しいというか、全然足りないですね」と回答。

「気持ちって言ってたら、それこそジジイ扱いされますけど、結局最後は気持ちというか、ハングリーさ、気持ちっすね」と若手の奮起を求めた。

来季に向けては「順位はとりあえず悪くなることはないのでって言う感じっす」と話していた。