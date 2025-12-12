大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、来季のワールドシリーズ3連覇に向けて積極的な補強を続けると見られている。その中で注目を集める選手の1人に、東京ヤクルトスワローズからMLB挑戦を表明している村上宗隆内野手の獲得があげられる。米メディア『ザ・ミラー・US』のデイビッド・シュナイドマン記者が言及した。

日本プロ野球史上最高の長距離打者の1人とされる村上は、今オフにMLB球団から1億ドル（約155億円）規模の契約を提示される見込みだ。

高額契約が予想される中、ドジャースはその有力候補として挙げられている。ドジャースは日本の有望選手の主要な移籍先として定評があり、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手らが、いずれも優勝に大きく貢献している。

しかし、村上を巡ってはサンフランシスコ・ジャイアンツ、ニューヨーク・ヤンキース、ニューヨーク・メッツ、ロサンゼルス・エンゼルスも争奪戦に加わっていると見られ、移籍先は依然として不透明だ。

注目の集まる村上の移籍先についてシュナイドマン氏は「予想通り、ドジャースが村上の獲得最有力候補とされている」と言及した。

