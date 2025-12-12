2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。これまで数々の一流選手が出場し、激闘を繰り広げてきた。しかし、大会中にけがの影響を受け、離脱を強いられた例もある。そこで今回は、WBCで途中辞退を強いられた大物選手を紹介したい。

村田修一

[caption id="attachment_241909" align="aligncenter" width="530"] 侍ジャパン野球日本代表の村田修一（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／92kg

・生年月日：1980年12月28日

・経歴：東福岡高 - 日本大

・ドラフト：2002年ドラフト自由枠

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇を目指した戦いの途中で、無念の辞退となったのが、村田修一である。

2002年ドラフト自由枠で横浜ベイスターズ（現：DeNA）に入団し、ルーキーイヤーから25本塁打を記録。

以降は主砲としてチームを牽引し、2007年には本塁打王（36本）に輝いた。

さらに、翌2008年は打率.323、46本塁打、114打点の大暴れ。驚異的な打棒を発揮し、2009年開催の第2回WBCの日本代表に選出。チームの4番打者を任された。

第1ラウンドの韓国戦で一発を放つなど、期待に応える活躍を見せていた村田。しかし、第2ラウンドの順位決定戦で右足太腿裏の肉離れを発症し、その後の試合出場が困難に。無念の途中帰国を余儀なくされた。

同年のレギュラーシーズンは93試合の出場にとどまるも、25本塁打をマーク。けががなければどういった成績を残したのか、想像せずにはいられない1年だった。

【関連記事】

【了】