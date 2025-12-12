マンチェスター・シティでコーチを務めるコロ・トゥーレ氏が、指揮官を務めるジョゼップ・グアルディオラ監督について言及した。12日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同氏のコメントを伝えている。

現在44歳のコロ・トゥーレ氏は現役時代にアーセナルやマンチェスター・シティ、リヴァプールなどでプレー。引退後は、セルティックやコートジボワール代表、レスターなどでアシスタントコーチを経験すると、2022年11月から2023年1月まではウィガンで監督を務めていた。

2024年夏にマンチェスター・シティU-18のアシスタントコーチに就任すると、今夏はトップチームのコーチングスタッフに昇格。ペピン・リンダース氏とともにグアルディオラ監督を支えている。そんなK・トゥーレ氏は、プレミアリーグ第16節クリスタル・パレス戦を前にした会見に、指揮官の代わりに出席。その場では、グアルディオラ監督との仕事についてコメントを残した。

K・トゥーレ氏はこの夏からタッグを組むグアルディオラ監督について、「監督のエネルギーは信じられないほどだ。彼がこれまで成し遂げてきたこと、今も発揮しているエネルギーに驚いている」とコメント。さらに指導法に関しても「監督は選手たちに個別指導をしてほしいと言ってくれている。一緒に仕事をするのは最高だし、彼は僕が自分らしくいられるようにしてくれる」と語り、良好な関係を築いていることを明かしている。

マンチェスター・Cは15試合が消化したリーグ戦で勝ち点「31」を獲得し、首位アーセナルを2ポイント差で追っている。古巣でもあるアーセナルとの競争については「我々は世界最高の監督を抱えている。彼はリーグ優勝に導いてくれるだろう。アーセナルにだけ集中しているわけではないし、どの試合も決勝戦のようなものだからね」と答えている。

なお、記者会見を欠席したグアルディオラ監督だが、14日に行われるクリスタル・パレス戦の指揮は問題ない模様。K・トゥーレ氏は「大丈夫だ。少しの問題があったが、それ以外は順調だ。パレス戦はまったく問題ない」と話した。

