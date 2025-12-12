【心理テスト】あなたは人を信用できている？「人間不信度」診断 停電した銭湯でわかる!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「銭湯」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 沢梨ことり（さわなし・ことり）さん）あなたは、近所の銭湯へやってきました。ゆっくりとお風呂に入っていると、突然周りが真っ暗に。どうやら、停電して照明が消えてしまったようです。ところで、近くに他のお客さんはどのくらいいましたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 1～2人2． 5～6人3． 10人以上4． 自分だけこの心理テストでわかることは、あなたの「人間不信度」です。「お風呂に入る行為」は「無防備な状態」を、そして、「真っ暗な状態」は「不安」を示しています。ここで周りにどれだけお客さんがいたかによって、あなたが他人を信用できているかどうかがわかってしまうのです。バランス型のあなた。人を信じつつ、適度な警戒心を持っています。初対面では様子見しますが、心を開くと深く付き合えるタイプ。ちょっぴり臆病になることもありますが、信頼できる人を見極める目は持っているので、自信を持って大丈夫ですよ。あなたはオープンハートの持ち主。基本的に人を信じている、ポジティブな方です。初めての場所でもすぐに馴染めるのがあなたの強み。ただし、お人好しすぎて利用されてしまうことも。「ノー」と言える勇気を持つことで、もっと楽に生きられるはずです。超フレンドリーで楽観的なあなた。誰とでも仲良くなれる社交性の高さが魅力です。人混みも平気で、むしろ賑やかな方が安心するタイプ。ただ、全員に好かれようとして疲れていませんか？たまには一人の時間も大切にしましょう。あなたは警戒心強めの慎重派。他人に心を開くまで時間がかかりますが、それも自分を守る大切な本能ゆえ。孤独を楽しむ強さも持っているため、一人も苦ではないでしょう。ですが、全ての人が敵ではありません。少しずつ、心を開く人を増やしてみて。信じすぎも疑いすぎも疲れてしまうもの。ちょうどいい距離感を見つけられるといいですね。■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）池袋占い館セレーネ所属。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。電話占いメルにも出演。