東京港区のハーバライフ・エクスペリエンスセンターにて、LAギャラクシーファンミーティングが行われた。LAギャラクシー所属選手たちによるトークセッションに加え、クイズ大会や質問コーナー、サイン会などでファンと交流を図った。

登壇したのはDF山根視来、DFマウリシオ・クエバス、DFハーバー・ミラー、MFイライジャ・ウィンダー、FWタッカー・レプリーの5選手。2005年から栄養面でLAギャラクシーをサポートするハーバライフ社の協力のもと、開催された。

山根は湘南ベルマーレ、川崎フロンターレを経て、2024年からLAギャラクシーでプレー。「最初はbe動詞も分からない状態で（アメリカに）行った（笑）」そうだが、イベントでは若手選手たちと英語でコミュニケーションを取るシーンも見受けられた。異国でのコミュニケーションのコツについては「まずは単語でコミュニケーションを取ること。ボディランゲージも含めて、自分を表現すること」と明かした。

MLSでのプレーについては「日本のサッカーは勤勉でサボらないという印象があります。それよりも自分の強みを表現することに重きを置いている。チームではあるけど、個人でプレーしているような感じなので、そこは最初面食らった部分はあった」と振り返った。

また明日13（土）にはフロンタウンさぎぬまにて、山根らLAギャラクシーの選手たちによるサッカー教室やトークショーが行われる。サッカー教室など一部アトラクションは事前申し込み制となっているが、観覧は無料となっている。

日時：12月13日（土）10：00受付開始 11：00イベント開始～15：00終了予定

※14：10～15：00は一部参加者のみのクローズドイベント

会場：フロンタウンさぎぬま

住所：〒216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋3-1-1 東急田園都市線「鷺沼駅」下車 徒歩3分

参加費：無料

参加資格：なし ※一部アトラクションへの参加については事前登録や参加資格達成が必要

【予定されているアトラクション】

LAギャラクシー選手によるサッカー教室

LAギャラクシーのエキスパートによるフィットキャンプ

LAギャラクシー選手によるトークショー

LAギャラクシーから提供されるスペシャルアイテムが出品されるチャリティオークションなど