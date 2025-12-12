プレミアリーグは12日、11月のプレーヤー・オブ・ザ・マンス（月間最優秀選手賞）およびマネージャー・オブ・ザ・マンス（月間最優秀監督賞）を発表。ブレントフォード所属のブラジル人FWイゴール・チアゴと、チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督がそれぞれの賞に選出された。

現在24歳のI・チアゴは昨夏にクルゼイロからブレントフォードに加入。昨シーズンは負傷の影響でリーグ戦8試合出場無得点という結果に終わったが今季は本領発揮。ここまでプレミアリーグ15試合で11ゴールを記録している。

そして、I・チアゴは11月に行われた4試合で5ゴールを挙げる大活躍。現在はマンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドの次ぐ、得点ランキング2位につけている。ブレントフォードの選手として初めて月間最優秀選手に輝いた同選手は「これは僕にとって非常に大きな意味を持つ。ピッチでの努力が報われ、受賞ができて本当にうれしい」と喜びのコメントを残した。

一方で、月間最優秀監督賞はマレスカ監督が受賞。11月に行われた4試合では3勝1分けという成績を残した。なお、同指揮官は昨年9月以来となる2度目の同賞選出となる。