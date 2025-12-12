堀田茜 美ボディを保つ秘訣を明かす「自分にはすごく効果があったので、今でも続けています」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。23日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、美しいボディをキープする秘訣、グルテンフリー生活などについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：トレーニングや食事など、その美ボディをキープされるために続けられていることは何かありますか？堀田： パンが大好きだったんですけど、ちょっとやめてご飯中心の生活にしてみたら、びっくりするぐらいお腹がすごいすっきりして。自分にはすごく効果があったので、今でも続けていますね。すみれ： グルテンフリー（※パンやパスタ、小麦製品を避ける食生活）みたいな？堀田： そうですね。でも別にグルテンを全部カットするのではなく。今まで毎日のようにパンやパスタを食べていたので。（グルテンフリー生活を）何年も前からやっている人はやっていると思うんですけど、今になってやっとやる気になって、半信半疑でやってみたら、おへその下がすごくすっきりして。みなさんいろいろ試しているだけあるなって思いました。やったことがない方は、ぜひ試してみてください！番組では他にも、丁寧な暮らしや瞑想などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/