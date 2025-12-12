津田健次郎「めちゃくちゃ分厚くて本当にすごかった！」今年買ってよかった“防寒アイテム”とは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。12月7日（日）の放送は、今年購入した“お気に入りアイテム”を紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「12月に入り、そろそろ大掃除の季節ですね。私は先日、思い切ってコードレスの高圧洗浄機を購入しました。窓ガラスやベランダの床を掃除したら、まあ気持ち良く汚れが落ちる！ 楽しくて夢中で掃除してしまいました。今年一番の当たりと思える買い物かもしれません。津田さんは、今年買ったなかで“お気に入りアイテム”はありましたか？」

◆“ロケの友”になりました

津田：ドラマや映画の撮影をしていると、やっぱり、めちゃくちゃ寒い日もあるんですよ。しかも、真冬の最中に（作品の設定上）衣装が半袖だったりするときがあるんです。

もちろん、カメラが回っていないときはダウンコートをご用意いただいたり、カイロをたくさん貼っていただいたりして、そのたびに“ありがとうございます！”と思っているんですけど、撮影が始まると、やっぱり、脱がないといけないわけですよ（笑）。そうすると、衣装の下に何を着るかが大事になってくるんです。もちろん背中や腰にカイロを貼っていただいて、靴のなかにインソールのカイロを入れていただいた状態で撮影に臨むんですけど、それでも寒いわけですよ。

そんなとき、ある役者さんが「このタイツはすごいです！」と言って、「もちはだ」という（防寒）ブランドさんをオススメしていただいて。“ロケ用”ということで買ってみたんです。

そうしたら、めちゃくちゃ分厚くて本当にすごかった！（当時の衣装が）半袖だったから下だけ買ったんですけど、これから上も買う予定です。これは素晴らしかったですね！“ロケの友”になりました。本当にありがとうございます。

