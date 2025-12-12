MAZZEL・TAKUTO「誰のことも否定しない」「全部、個人の判断を尊重」SKY-HIの言葉の重みと不思議なパワーを語る

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

11月21日（金）、28日（金）放送ゲストは、SKY-HI（スカイハイ）さんが代表取締役CEOをつとめる「BMSG（ビーエムエスジー）」の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のリーダー・TAKUTOさんです。この記事では28日（金）の模様をお届けします。胸に響いたSKY-HIさんの言葉などについて語っていただきました。

MAZZELは、KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKI のメンバーからなるBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ。オーディションドキュメンタリー番組「MISSIONx×2（ミッション・ミッション）」から誕生し、2023年5月にメジャーデビュー。高いパフォーマンス力と独自の世界観で注目を集めています。

11月26日に4thシングル「Only You」をリリース、12月24日（水）にはライブBlu-ray＆DVD「MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”」をリリース予定。

こっちのけんと：オーディションのときとかもそうですけど、胸に響いたSKY-HIさんの言葉みたいなのってありますか？

TAKUTO：本当たくさんあるんですけど、全てにおいて言えるのは、誰のことも否定せず、全部、個人の判断を尊重しつつ、的確なアドバイスをくれたり。

こっちのけんと：確かに。

TAKUTO：歌やダンスに限らず、その人生において、みたいな部分を考えさせてもらえるような、本当今までに、あまり出会ってこなかったようなタイプの方だったので、一つひとつの言葉が全部、胸にドンと来るという印象ですね。

こっちのけんと：SKY-HIさんの言葉というか、重みというかが全然違う。他の人と違うみたいなイメージが結構あって。たまにこのいろんな現場で「SKY-HIさんだー！」ってなるんですけど、一度、目が合って、ご挨拶させていただいたときに、目力がすごすぎて、自分の怠惰な部分、良くないなと思っていた部分を、なんかその目力1つで全部浄化されたというか。

TAKUTO：（笑）。

こっちのけんと：もう、「（ダイエットするために）夜ご飯食べるのやめます！」みたいな気持ちになるぐらい、すごく真っ直ぐな目で見てくださって。見透かされているんだろうな、だからもう言われる前に自分が修正しよう、という気持ちになったのを、すごい今思い出しました。

TAKUTO：不思議なパワーを持っている方です。

