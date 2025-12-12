ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫のリヴァプール戦での復帰を示唆した。12日、クラブの公式サイトが同選手のコメントを伝えている。

現在28歳の三笘は今シーズン、6試合連続でスタメンに名を連ねると9月13日に行われたボーンマス戦では今季初ゴールを記録。2年目を迎えたヒュルツェラー体制下でも重要なピースとなっていたが、同27日に行われたチェルシー戦で足首を負傷し、それ以降は欠場している。

11月中旬には練習復帰が伝えられたものの、指揮官は三笘が完璧な状態に戻った時に復帰させる方針を示しており、今月5日に行われた会見内では「日々の状態を見極める」と慎重な姿勢を貫いていた。

そしてヒュルツェラー監督は、リヴァプール戦に向けた前日会見でついに「三笘薫、ジェイムズ・ミルナー、トム・ワトソン、ヤシン・アヤリが復帰する。これは良いニュースだ」と語り、4選手のリヴァプール戦出場を示唆した。

さらに、指揮官は三笘について言及し、「カオルは痛みの問題を克服し、今週は良いトレーニングができたので、（メンバー選考の）選択肢に入るだろう」と、約2カ月半ぶりの実戦復帰が現実味を帯びてきたことを明かしている。