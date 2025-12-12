窓の掃除はつい後回しになりがちですが、金運アップに深く関わりがあるといわれています。風水では、窓は運気の通り道とされ、日常の中でとても重要な場所なのです。

◆金運アップするために忘れてはならないのが、窓の掃除です！

開運を期待するなら、水回りや部屋の掃除は欠かせませんが、さらに金運アップを目指すなら「窓の掃除」が大切です。運気は循環するとされており、玄関と同様に窓も大きな役割を果たします。

家具で窓をふさがないように配置を工夫するのはもちろん、窓をキレイに保つことで、「ここは居心地がよさそうだ」と運に感じてもらえる環境になります。さらに、窓そのものが金運につながる大きな力を持っていると考えられるのです。

◆窓の特性を活かす

窓の種類はさまざまですが、一般的に窓は透明で、外の光を通しますよね。金運アップには「西側に黄色のアイテムを置く」「キラキラしたモノ、ゴールドやクリスタルを置くとよい」とよくいわれますが、窓はこのクリスタルの役割を果たす存在と考えることができます。

その特性を生かすためにも、窓を丁寧に磨いておくことで、外から運気を呼び込むだけでなく、家の中からよい運を育てる効果が得られます。

金運アップを期待するなら、窓をキレイに保つことが大切です。

◆カーテンを開けるタイミング、閉めっぱなしに注意しよう

せっかく窓がキレイでも、カーテンを開けなければ外からのキラキラしたパワーを取り込むことができません。朝起きたらカーテンを開けて、朝の光をたっぷり家の中に入れましょう。

その際には空気の入れ替えも行い、新鮮な空気＝新鮮な“氣”を取り入れてください。カーテンも窓も閉めっぱなしではもったいないですよね。

そして夜になったら（できれば暗くなる前に）カーテンを閉めることも大切です。防犯面はもちろん、運気を下げないためにも必要なこととされています。

「朝開けて夜閉める」という昔ながらの習慣は、運気の低下を防ぐうえでも効果的です。

窓は開運に影響する大切なアイテムです。特別なタイミングに限らず、日頃から窓掃除や光を取り入れる習慣を意識し、運気の流れを整えてみてくださいね。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

